Telegram對港府封殺傳聞感驚訝　強調一直禁止「起底」內容

《香港01》日前收到消息，指個人資料私隱專員公署近月一再要求Telegram公司刪除有關違規「起底」訊息，但持續不獲正面回應，政府遂考慮禁用該程式。

Telegram公司表示感到驚訝，強調Telegram禁止涉「起底」內容，但重申不會考慮任何有關政治審查或限制人權的請求。



Telegram發言人沃恩（Remi Vaughn）回覆外媒時表示，對港府擬禁用Telegram感到驚訝（surprised），指Telegram一直強烈反對共享個人私隱訊息，禁止「起底」內容。公司管理員定期刪除來自世界各地的「起底」內容，亦會處理所有透過應用程式或電郵abuse@telegram.org 發送的舉報。

沃恩又稱，不論報告的來源，公司處理有關內容的舉報時，都會按Telegram服務條款和隱私政策進行審查和跟進，若當中包含非法色情或鼓吹暴力等，將採取相應的行動。不過，任何與政治審查或限制人權有關的請求，例如言論自由或集會權等，「都不會被考慮」（are not and will not be considered），並指有關管理政策通用於每個國家或地區。.

「起底」問題被指死灰復燃 Telegram正面回應漸少

《香港01》日前報道，個人資料私隱專員公署過去七個月共發現700多宗「起底」違規訊息，反映「起底」問題正死灰復燃，且轉介Telegram公司所獲的正面回應漸少，由以往百分百的回應率，降至兩三成，甚至是近期的零回應。據悉，港府正研究首度引用《個人資料（私隱）條例》第66L條所賦予的權力，禁用Telegram應用程式，用戶屆時將無法繼續使用平台，新用家亦無法下載。