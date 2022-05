Telegram對港府封殺傳聞感驚訝　強調一直禁止「起底」內容

《香港01》日前收到消息,指個人資料私隱專員公署近月一再要求Telegram公司刪除有關違規「起底」訊息,但持續不獲正面回應,政府遂考慮禁用該程式。

Telegram公司表示感到驚訝,強調Telegram禁止涉「起底」內容,但重申不會考慮任何有關政治審查或限制人權的請求。



Telegram發言人沃恩(Remi Vaughn)回覆外媒時表示,對港府擬禁用Telegram感到驚訝(surprised),指Telegram一直強烈反對共享個人私隱訊息,禁止「起底」內容。公司管理員定期刪除來自世界各地的「起底」內容,亦會處理所有透過應用程式或電郵abuse@telegram.org 發送的舉報。

沃恩又稱,不論報告的來源,公司處理有關內容的舉報時,都會按Telegram服務條款和隱私政策進行審查和跟進,若當中包含非法色情或鼓吹暴力等,將採取相應的行動。不過,任何與政治審查或限制人權有關的請求,例如言論自由或集會權等,「都不會被考慮」(are not and will not be considered),並指有關管理政策通用於每個國家或地區。.

「起底」問題被指死灰復燃 Telegram正面回應漸少

《香港01》日前報道,個人資料私隱專員公署過去七個月共發現700多宗「起底」違規訊息,反映「起底」問題正死灰復燃,且轉介Telegram公司所獲的正面回應漸少,由以往百分百的回應率,降至兩三成,甚至是近期的零回應。據悉,港府正研究首度引用《個人資料(私隱)條例》第66L條所賦予的權力,禁用Telegram應用程式,用戶屆時將無法繼續使用平台,新用家亦無法下載。