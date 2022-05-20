Telegram稱不考慮刪言論自由訊息　一日即湧現千條「起底」新文

通訊軟件Telegram群組今年2月起再度湧現發放警隊、立法會議員、政府官員等人士及其家人的違規「起底」訊息。在傳出當局計劃禁用Telegram之際，據了解，情況變本加厲，周三（18日）一日之間又湧現900條新起底訊息，最新更達1,000條，是過去七個月的1.4倍，絕大部份未被刪除。



Telegram一面聲稱禁止「起底」內容，但又強調不會考慮任何有關政治審查或限制人權的請求，任何與政治審查或限制人權有關的請求，例如言論自由或集會權等「都不會被考慮」，並指有關管理政策通用於每個國家或地區。



消息：Telegram近期對刪除訊息零回應

據了解，個人資料私隱專員公署近月有見再次出現違規「起底」訊息，大多發放來自台灣用戶。公署一再要求Telegram公司採取行動刪除，但獲得的正面回應愈來愈少，由以往百分百的回應率，降至兩三成，甚至是近期的零回應。

消息透露，當局已向Telegram公司發出「最後通牒」，如短期內仍不獲得妥善回應，以及刪除有關違規訊息，港府計劃向本地互聯網供應商頒發禁令，令用戶無法連接Telegram，變相封殺。據悉，港府估計目前大約有十多萬香港用戶，仍持續活躍使用Telegram應用程式。

不過由於Telegram在港沒有辦事處，在採取行動時未能直接到位。因此有建議規定有一定數量用戶的通訊軟件公司，必須在港設有辦事處，否則不能使用，但這需立法規定。

Telegram發言人沃恩（Remi Vaughn）周三（18日）回覆外媒時表示，對港府擬禁用Telegram感到驚訝，稱一直禁止「起底」內容，但稱任何與政治審查或限制人權有關的請求，例如言論自由或集會權等，「都不會被考慮」（are not and will not be considered），並指有關管理政策通用於每個國家或地區。

「起底」訊息刪除後瞬間又重現

根據Telegram頻道資料，昨日「阿仔搵老豆老母」頻道一日又增1,000條涉「起底」訊息，據了解，部份訊息雖被刪除，但瞬間又重現，可謂刪之不盡，料涉Telegram用戶政策安排。

消息指過去7個月公署共發現700多宗有關「起底」違規訊息，反映「起底」問題正死灰復燃，因為去年全年的有關「起底」個案才800多宗，近日新增1,000宗，數量多於過去總和。

私隱專員鍾麗玲指，如有海外平台不移除相關訊息，公署會發出警告信，及向海外對口單位投訴。（資料圖片）

私隱專員鍾麗玲：「起底」行為刑事化共拘捕6人

政府去年提出修訂《個人資料（私隱）（修訂）條例草案》，把「起底」行為刑事化，新條例去年10月生效。個人資料私隱專員鍾麗玲周一（16日）在立法會政表示，在「起底」刑事化後，就其中25宗展開調查，與警方的聯合行動中共拘捕6人，另外66宗個案正進行調查。鍾麗玲指，公署已經向12個網上平台，發出227份停止披露通知，要求移除超過1,000項「起底」訊息，當中約八成訊息已移除。她指，如有海外平台不移除相關訊息，公署會發出警告信，及向海外對口單位投訴。