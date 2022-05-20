染變種病毒夫婦　港島東6日足迹曝光　涉太古城戲院、3間麥當勞

疫情持續，今日（20日）新增243宗確診，本港首次有BA.2.1.2.1個案流入社區，涉及一對夫婦，以及一對父子。其中該夫婦疑似經酒店感染，由於隔離完結後於社區活動，曾到訪至少11個地方，相關位於筲箕灣及鰂魚涌一帶的場所列強檢公告，指明時間曾到訪市民須在明日（21日）或後日（22日）強檢。



▼5月1日 非香港居民准入境▼



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增11宗BA.2.12.1個案 住蘭桂坊酒店美國抵港夫婦染疫

本港再增11宗BA.2.12.1病毒個案，涉及6男5女，年齡介乎19至65歲。其中一對在5月3日由美國抵港的夫婦，年齡分別為65歲及64歲，二人在抵港後入住中環蘭桂坊酒店@九如坊檢疫，並居於3204號房，檢疫期間的樣本一直呈陰性。後在5月10日出現發燒、咳嗽、流鼻水等病徵，5月15日知道陽性後送去竹篙灣，其丈夫在5月14日第12日陽性，一直無病徵，二人之前均無陽性紀錄。

住譚公廟道獨立屋 完成酒店隔離入社區 至少曾訪11地點

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，兩人離開隔離酒店後確診，居住於筲箕灣譚公廟道一間獨立屋，又提到這是首次有BA.2.12.1流入社區。由於二人是BA.2.12.1個案，傳染性較高，在5月10日至15日接受隔離期間曾進行社區活動，並曾光顧食肆，因此患者到訪過的11個地方須強檢，曾到訪的市民要在明後兩日做強檢。

▼部份須強檢的地方▼



11個須強檢的地方包括：



新鴻峰餐廳

筲箕灣南安街大家樂

鰂魚涌莉苑鍋貼美食

北角英皇道新都城大家樂

筲箕灣成記雲吞麵

太古城麥當勞

太古城MOViE MOViE Cityplaza

筲箕灣東輝大廈麥當勞

愛東邨麥當勞

筲箕灣新華街新釗記冰室

海事處筲箕灣海事分處

▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼

