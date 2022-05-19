疫情｜今增291宗　英國抵港女赴內地檢測陽性　衞生署料屬復陽

本港第五波疫情持續反覆，衞生防護中心公布，今日（19日）確診數字稍回落至291宗。不過飲食群組進一步擴大，再有食肆出現爆發，涉及譚仔三哥米線上環分店。

衞生防護中心表示，一名從英國抵港女子完成酒店檢疫後赴內地，在深圳灣檢測時樣本呈陽性，事主去年底曾在英國染疫，今次驗出的病毒量低，衞生署料屬復陽個案。

此外，本港再多一宗BA.4亞系變種病毒輸入個案，涉及一名從南非經杜拜及新加坡抵港的27歲女子，本港至今共錄9宗BA.4輸入個案。



▼5月19日 上環譚仔三哥分店疑爆疫▼

近兩周未見確診數字明顯跌幅 料放寬社交措施社區有較多傳播鏈

本港今日新增291宗確診個案，核酸及快速檢測呈陽性個案分別佔116宗及175宗，再有一名無打針的91歲女患者離世。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情徘徊在200至300宗水平，近兩周未見明顯跌幅，或與放寬社交距離措施導致社區出現較多傳播鏈有關，但個案數字尚算平穩。

對於港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅預計，市民於暑假期間，在戶外可以不用戴口罩。歐家榮認為，需要視乎屆時第三針接種率、有否新變種病毒、確診數字、有否嚴重入院及死亡個案，將再檢視防疫措施，惟現階段市民無論在室內或室外，均要佩戴貼面口罩。

▼5.19重開599F章表列處所▼



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二人完成酒店檢疫後檢測呈陽性 料屬復陽

新增個案中，有38宗屬輸入個案，患者分別來自美國、台灣、泰國、加拿大等國家。歐家榮表示，有二名抵港旅客完成酒店檢疫後發現呈陽性，分別涉及一名從法國抵港、已打三針的23歲女子，第12日在社區檢測中心的樣本為不確定，經覆檢後發現陽性，但CT值較高。

另一名個案是從英國抵港、已打兩針的21歲女子，周二（17日）前往內地時，在深圳灣檢測呈陽性，但CT值達34（即病毒量低），曾在去年底於英國確診，二人同料屬復陽個案。

累計九宗BA.4輸入個案

本港昨再新增一宗BA.4亞系變種病毒輸入個案，涉及一名從南非經杜拜及新加坡抵港的27歲女子，抵港當日已出現輕微病徵。本港至今共有9宗BA.4輸入個案，全部在機場或檢疫酒店發現。

歐家榮表示，目前在20個國家發現Omicron亞變種BA.4，佔流行變異病毒株約0.5%，其中南非九成病例屬BA.4個案。

再多17名師生檢測呈陽性

在學校個案方面，今早有16間學校呈報確診個案，涉及15名學生及2名教師，包括4間幼稚園、8間小學及4間中學。

至於周一（16日）曾報告有安老院舍，新增一名院友染疫，該患者5月14日檢測呈陽性，CT值為28.5，今年2月亦曾快測呈陽性，CT值少於30。歐家榮表示，涉事患者距離上一次檢測陽性已相隔超過兩個月，當時曾懷疑屬二次感染或復陽，故送往北大嶼山醫院香港感染控制中心，其後檢測樣本均呈陰性，故界定為復陽個案，已取消該名院友及其密切接觸者的檢疫令。

三指定醫院明起恢復急症室正常服務

此外，由於疫情漸趨平穩，醫管局宣布，早前只接收病情危急病人的天水圍醫院、伊利沙伯醫院及北大嶼山醫院，明起恢復急症室正常服務。

▼5月19日 培訓中心「宏思」疑爆疫▼



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▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

