香港家庭幸福指數微跌0.21分　近兩成人認疫情令家庭關係變差

香港家庭福利會今（19日）公佈2022年「香港家庭幸福指數」，發現整體評分較2019年、疫情前低0.21分，其中在家庭與外界互動的範疇中，三項得分都屬「較差」水平。會方估計有關結果或因疫情造成，加上有近兩成受訪者認為疫情令家庭關係變差，更有一半受訪者稱疫情令家庭收入減少，認為官、商、民應加強合作，鼓勵重拾「鄰舍互助」概念。



得分僅達「一般」水平 較疫情前低分

香港家庭福利會（家福會）今年1月委託香港民意研究所，邀請2,002名18歲或以上與家人同住的香港居民進行電話問卷調查，發現在6個範疇中，「家庭團結」、「家庭資源」、「家庭健康」3個與家庭內部相關的範疇，得分都較高，屬「一般」水平，惟「社會連繫」、「社會資源」和「生活平衡」3個家庭與外界互動的範疇，得分只有「較差」水平。整體來說， 「香港家庭幸福指數」2022平均得分為6.10分，僅僅達到「一般」水平。

（photoAC圖片）

與2019年的6.31分相比，今年指數跌幅為0.21分，當中將家庭評為屬於「一般」組別的受訪者較3年前減少7%，更有近兩成人將家庭評為「較差」組別。另外，有19%受訪者認為疫情令家庭關係變差，亦有50%受訪者表示疫情令家庭收入減少。

家福會倡官、商、民三方合作

今年「社會資源」及「社會連繫」兩項範疇的得分均顯著下降，「社會連繫」得分更只有3.26分，屬6個範疇中最低分。家福會估計有關結果與疫情有關，遂鼓勵官、商、民三方合作，加強家庭與社會的連繫。會方建議政府提供更多資源，召集及協調地區內的不同團體，結集出一個更多元的支援網絡；而疫情間許多企業都積極為市民提供協助，如派發物資、提供防疫資訊，會方建議物業管理公司可與社福機構合作，為員工提供訓練以識別有危機的家庭，並轉介至適切的服務。民間方面，家福會鼓勵重拾「鄰舍互助」概念，由義工活動出發，加強社區網絡，增強「家庭團結」。

家庭成員應分工合作 政府制訂家庭友善政策

家福會又發現，傳統被視為較弱勢的家庭，包括有成員需要特別照顧的家庭、分居／離婚／喪偶人士、低收入家庭，他們的家庭幸福水平較其他組別低，而且跌幅亦較其他組別大。會方因此提倡「家庭照顧伙伴」的理念，鼓勵家庭成員不論同住與否，都可以團隊分工合作的模式處理大小事，特別是照顧家庭成員的責任。

另外，對比2019年及2022年的數據，家庭收入和家庭幸福水平息息相關，今年的結果更發現低收入與高收入家庭的家庭幸福水平差距相當大，家福會認為見「貧者越貧」的現象不只在於財政上，也呈現在家庭幸福上，建議政府可制訂家庭友善的社會福利、教育、醫療、勞工等措施，促進社會一同推動家庭幸福。