第四針｜18至59歲人士今起可取即日籌打疫苗　下周四起可網上預約

政府今日（21日）宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可由即日起選擇接種第四劑新冠疫苗。



▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼



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由於網上預約系統正進行更新，由今日至5月25日，合資格接種第四劑新冠疫苗的市民，可前往各社區疫苗接種中心（位於私家醫院或禮頓中心衛星社區疫苗接種中心除外）或公立醫院新冠疫苗接種站，領取「即日籌」接種疫苗。

由5月26日上午8時開始，市民可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站（

www.covidvaccine.gov.hk

），預約接種服務。

選擇接種第四劑新冠疫苗的18至59歲人士請留意，因應專家建議，接種第四劑的時間須與第三劑相距最少六個月。至於該年齡組別的康復者，在完成接種第二劑疫苗或康復後六個月（以較後者為準），現在也可以接種第三劑疫苗。

▼社區疫苗接種中心一覽▼



為三歲或以上人士提供科興疫苗的社區疫苗接種中心

1)北角渣華道體育館

2)佐敦官涌體育館

3)沙田源禾路體育館

4)觀塘創紀之城5期

5)長沙灣香港紗廠

6)銅鑼灣香港中央圖書館（服務至五月三十一日）

為十二歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

1)西營盤中山紀念公園體育館

2)旺角界限街體育館

3)西灣河體育館

4)觀塘曉光街體育館

5)荔枝角公園體育館

6)元朗體育館

7)葵涌林士德體育館

8)港鐵青衣站

9)薄扶林香港大學陸佑堂（服務至五月二十二日）

10)上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

11)九龍灣體育館（服務至五月三十一日）

12)教育局九龍塘教育服務中心（服務至五月三十一日）

13)荃灣體育館（服務至五月三十一日）

14)銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心（服務至六月三十日）