入境處向有需要市民轉贈4000份方艙醫院未用物資　有食物及玩具等

新冠病毒第五波疫情暫告一段落，由入境處管理的青衣、新田、洪水橋社區隔離設施（方艙醫院）改備用狀態，大量物資暫時存起，惟部份如食物不能久存，處長區嘉宏昨（19日）率領同事和義工隊，轉贈「福袋」、玩具和圖書予有需要的居民，總共有4,000份。



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處長區嘉宏：把方艙物資物盡其用

據入境處資料，「福袋」總共有2,000包，內有食物、飲品、湯包和抗疫用品，均派予長者；另約2,000份玩具及圖書，則派給小朋友。

處長區嘉宏率領一眾長官聯同入境處駐社區隔離設施代表、入境處義工隊及入境處青少年領袖團成員，昨日到鄰舍輔導會轄下中心探訪長者和小朋友，派送物資給有需要人士，在社區實踐「以人為本，將心比心」信念。

區嘉宏表示，較早前疫情嚴峻時，不同的團體紛紛捐贈不同物資給隔離人士，現時方艙醫院轉為備用狀態，為把方艙物資物盡其用，故聯同鄰舍輔導會將物資轉贈給社區有需要人士，並特意安排入境處青少年領袖團的成員參與活動。

他表示，入境處作為紀律部隊的一分子，一直以「將心比心，以人為本」的精神服務市民，營運方艙醫院亦不例外，特意在三個方艙醫院成立關愛小隊，不斷改善及優化方艙醫院的環境和服務安排，令隔離人士有舒適的環境接受隔離。

入境處處長區嘉宏向長者送上食物、飲品、湯包和抗疫用品的「福袋」。(入境處提供圖片)

入境處表示，希望透過活動走入社區，關心有需要人士，在未來兩三個星期，入境處福利組和義工隊會繼續將物資包，玩具和圖書送到不同的老人中心、幼兒中心和機構，到訪一共9間育嬰及幼兒中心和青少年中心，以及7間康齡中心、老人院、特殊中心及其他機構。今次行動主要會將物資集中送到各中心及機構，再由他們安排發送到不同有需要的家庭。