強制檢測｜56地方上榜　11處涉新變種病毒患者　麗晶花園五幢上榜

【麥當勞／大家樂／太古城／MOViE MOViE Cityplaza】本港今日（20日）首現Omicron變種病毒BA.2.12.1亞型個案，政府今晚公布的強制檢測公告，共有56個地方納入強制檢測。其中11處涵蓋蘭桂坊酒店感染的變異病毒個案，全位於東區，包括兩間大家樂及三間麥當勞，以及筲箕灣海事分處。曾在5月10日至15日期間於特定時間出現在相關地點，則必須在明日或後日（21日或22日）接受核酸檢測。

公告又將45幢大廈納入強制檢測名單，屯門及九龍灣最多，各佔六幢大廈；九龍灣麗晶花園再增五幢，兩日來共有10幢納入強檢名單，佔全屋苑近半。任何人士曾在5月14日至20日期間曾身處表列大廈內超過兩小時，都同樣需在明日或後日接受核酸檢測。



▼5月20日 涉及蘭桂坊酒店個案的強制檢測食肆及處所▼



染疫夫婦光顧3間麥當勞及2間大家樂

「蘭桂坊酒店＠九如坊」爆疫，一對由三藩市返港並完成檢疫的六旬夫婦，返回筲箕灣譚公廟道家中後，在抵港第12日的核酸檢測呈陽性，病毒屬BA.2.12.1亞型個案，病毒量極高，為本港社區首宗。

夫婦二人在5月10日至5月15日曾到過的11地點要強檢，包括：筲箕灣新鴻峰餐廳、筲箕灣成記雲吞麵、鰂魚涌莉苑美食、筲箕灣金華街新釗記，以及麥當勞太古城、愛東邨和東輝大廈三間分店，和大家樂北角新都城大廈及筲箕灣南安街兩間分店；非食肆則有太古城MOViE MOViE Cityplaza和海事處筲箕灣海事分處。市民如在表內特定時間曾到訪過相關地點就必須接受核酸檢測。

▼蘭桂坊酒店染疫夫婦 5月10日至5月15日曾到過的強檢處所▼



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屯門六幢大廈上榜 涉龍門居13座及湖山莊13座

另外，政府今晚（14日）將45幢大廈納入強制檢測公告，九龍灣麗晶花園繼昨日有五幢上榜後，今日再多五幢納入名單中，為1、13、15、17及20座，即全屋苑22幢有近一半納入強檢名單。鄰近的德福花園P1座亦上榜。

至於屯門區亦同樣有6幢大廈，包括紅棉圍6號興隆樓、兆康苑兆暉閣、兆畦苑兆強閣、富泰邨美泰樓、龍門居13座、大興花園2期2座及悅湖山莊13座。

長沙灣四小龍的碧海藍天和昇悅居各有一幢上榜，將軍澳日出康城領都3座和MALIBU 2A及2B座居民都要強檢。

▼5月20日 強制檢測公告全名單▼



受檢人士須兩日內前往核酸檢測

公告列明任何人士於5月14日至20日期間，曾身處表內大廈內並逾2小時的人士，須在明日或後日接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

▼5月20日 部份強制檢測上榜大廈▼



政府表示，明日（21日）將於青衣長康邨重開流動採樣站，而位於九龍灣麗晶花園的流動採樣站會延長服務日期至22日（星期日）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，並設有預約及即場登記服務。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

5月20日 政府於各區向公眾提供服務的流動採樣站：

