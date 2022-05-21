19歲少年屢犯偷竊被捕　獲家人支持迷途知返　堅定腳踏實地賺錢

行差踏錯只在一念之間，迷途知返則需莫大的勇氣和毅力。一名19歲青年初中時初嚐不勞而獲的快感，開始偷竊行為，其後「越偷越多、越偷越貴」，終被警方拘捕，幸好家人的不離不棄令他醒覺過來，經社工幫助，參與運動課程從中改過自新，現更會幫忙做義工，擔任課程跑步訓練導師，並已考取保險經紀牌照，腳踏實地賺錢。



香港青年協會「重新出發」青年嘉許計劃今日（21日）表揚八位曾誤入歧途但成功改過自新、重投社會的青年。得獎者之一、現年19歲的翔仔初中時與不良分子為伍，平時喜歡踢波，他稱一次落街和朋友踢波後，覺得天氣熱，順手偷雪糕吃，之後享受不勞而獲的快感，「開始偷衫、鞋呀，越偷越貴」。

翔仔憶述，該段時間每日都擔驚受怕，「鄰居開門，都會驚係警察上門拉我」，惟他仍然繼續偷竊行為，直至一次被捕後，並接受警司警戒，才感鬆一口氣。他表示，當時錄完口供後，家人在門口擁抱自己，「嗰陣覺原來仲有人關心我，自己做錯會連累家人」，故決心改過自新。

在社工幫助下，他報讀一些運動訓練班，在過程中改變價值觀，學會腳踏實地，現時更幫手做課程義工，擔任跑步訓練導師，更已考獲保險經紀牌照，不久後將入職保險公司，冀可腳踏實地賺錢，報答不離不棄的家人。

另一得獎者阿新現年24歲，稱讀書時期感到壓力，聽從損友建議，用吸食大麻麻醉自己，異性關係亦出現問題，「會覺得女性係物件，結果對方懷孕」。他稱一天得悉爸爸心臟有問題，險些有性命危險，「我問佢想我做啲咩，佢話只想我好好讀書」。

阿新得到父母關心，又有青協社工及其他好朋友鍥而不捨的開導，痛定思痛改變自己，現時從事大廈維修工作，未來亦會考電工牌及報讀相關高級文憑課程，希望能在該行業發展。他表示，爸爸現時身體已無大礙，家庭關係大有改善：「男人之間唔講肉麻嘢，但感覺到佢好欣慰，平時返屋企都會講下『你放工喇？食唔食飯』。」

為得獎者頒獎的警務處處長蕭澤頤致辭時表示福島，年輕人因入世未深犯法，若勇於承擔責任，社會不應放棄他們，要給予機會改過自新。他又說，今年首4個月青少年罪案數字雖有下跌，但警方十分關注青少年毒品問題，並稱今年至少六名13歲及兩名14歲青少年，涉被利用而販毒，相信其中至少有一宗案件要判監10年。

蕭續稱，警方今年拘捕19名16歲以下青少年涉追債行為，例如淋紅油等，當中16人是學生；亦發現有11名16歲以下少女，被賣淫集團操控從事賣淫工作，當中十人是學生。他呼籲市民應察覺年輕人狀況，若發現有人在犯罪邊緣，應充當有心人拉他一把。