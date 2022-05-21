郵政推6套特別郵票　涵蓋回歸25周年、漫畫《13点》　即日可預訂

香港郵政今日（21日）公布將於下半年發行6套特別郵票，包括香港回歸25周年的紀念郵品、「香港中式長衫製作技藝」，並再次以本港原創漫畫為題，發行已故李惠珍為人熟悉的《13点》郵票。

香港郵政指，一系列郵票的主題涵蓋香港的重要日子及本地文化藝術，形容設計別出心裁，有信心能成為集郵愛好者和大眾的珍藏。市民即日起，可於香港郵政網上購物坊「郵購網」預訂下半年推出的郵品，若在6月9日或之前預訂，即可獲贈精美禮品及獎賞積分。



七月一日為本港回歸25周年，香港郵政指，會率先在7月1日發行「香港特別行政區成立二十五周年」紀念郵票及「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」紀念郵票，前者包括一套四枚紀念郵票、一張小全張和相關集郵品；後者的規模則較少，只有一張郵票小型張。

香港郵政隨後會在8月18日推出以盛夏水果為題材的郵品，包括一套六枚郵票、一張郵票小型張和相關集郵品，郵票上印有橙、西瓜、番石榴、荔枝、香蕉和木瓜6種水果。

9月22日發行的特別郵票以「香港中式長衫製作技藝」為題材。長衫製作在2014年和2017年，先後列入《香港首份非物質文化遺產清單》及《香港非物質文化遺產代表作名錄》，並於二○二一年獲列入第五批《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》，縫製技術受到東西方服裝設計影響，形成香港獨特的長衫製作技藝。香港郵政稱，發行特別郵票是要展示這個具有非凡歷史和文化價值的工藝。

11月15會推出以「恐龍」為題的特別郵品，包括一套六枚郵票、一張郵票小全張及相關集郵品，展示侏羅紀時代及白堊紀時代的其中數個品種的恐龍，與市民一同探索這些史前生物的奧秘。

本年最後一套特別郵票將於12月6日發行，並再次以本港原創漫畫《13点》為題。《13点》由已故李惠珍創作，郵政形容該漫畫是廣為港人熟悉的少女漫畫，並發行到東南亞各地，漫畫女主角13点自主、獨立、前衛、追求時尚，令作品成為本地經典漫畫之一。