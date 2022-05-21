陳肇始料社區已築起免疫屏障　放寬社交距離措施會有第六波風險

確診個案持續維持在約三百宗水平，食物及衞生局局長陳肇始認為，根據第五波疫情社區感染人數、疫苗接種率、死亡及重症數字等因素，估計社區已築起自然免疫屏障；但或會隨防疫措施放寬，有一定疫情反彈風險，不排除會出現第六波，市民不能掉意輕心，呼籲盡量減少不戴口罩的活動。



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陳肇始在電視台節目《大鳴大放》中表示，根據第五波疫情社區感染人數、疫苗接種率、死亡及重症數字等因素，估計社區已築起自然免疫屏障。但隨社交距離措施陸續放寬，可能會出現一些反彈或小型波動，因放寬政策時市民更常聚集或豁免戴口罩的活動增多，有一定的感染風險，呼籲市民日常活動，特別是不戴口罩的活動要將時間盡量縮短，明白有復常的需要，「大家開心依個都重要嘅」，但仍不能掉意輕心。

陳肇始估計社區已築起自然免疫屏障，但強調隨防疫措施放寬，不排除會出現第六波，不能掉意輕心。（資料圖片）

陳肇始指現階段仍要嚴守外防輸入措施，對於有建議應取消航班熔斷機制，她認為若某個地方或航班有太多個案，會將爆發或社區感染的風險提高。在恢復往來的同時，在不同環節的監察上亦應多加留意，當局會為每宗輸入個案進行基因排序分析，密切監察新變種病毒有否流入社區。

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