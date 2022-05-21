綠楊新邨、華明邨等六個荃灣粉嶺屋苑污水陽性　18萬人需快測

本港近日疫情徘徊至200多宗確診個案，政府今日（21日）表示，粉嶺及荃灣有部份屋苑污水檢測呈陽性及病毒量較高，包括華明邨、景盛苑、綠楊新邨等。房屋署及當區的民政事務處將向相關地點約18萬人派發速抗原測試包，供他們自行檢測。



政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署在各區採集污水樣本進行病毒檢測，部份地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

房屋署及當區的民政事務處將會向相關地點的居民、清潔員和物管員工派發約18萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。地區包括：

－北區 — 華明邨、雍盛苑及景盛苑

－荃灣區 — 綠楊新邨、石圍角邨及象山邨

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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