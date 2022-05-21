第四針｜世衛：第四劑疫苗對老齡人有保護效果　但年輕人似乎有限

新冠疫情持續，Omicron的新亞型變種正蠢蠢欲動。全球多各國家地區，包括香港也正要推行接種第四針，或第二針加強劑。接種第四針疫苗會有多少功效？持續時間又有多久？



世界衛生組織檢視了多個接種第四針疫苗的臨床報告，7個研究中有6個來自以色列。其中一個研究對老齡人士、免疫有缺憾及護理人員等高危群組接種，比較輝瑞（Pfizer）的mRNA疫苗接種第三針及第四針，在應對Omicron病毒有效性的分別。研究發現第四劑疫苗至少在一個月內，對重症、住院和死亡提供了更大的保護。

圖為4月6日，美國加州一間疫苗接種中心，政府批准為老齡人士接種第四劑的加強劑。（AP）

另一項的研究調查同對針對老齡人士群組，在突破感染（接種後仍染疫）後重症的發生機率。研究發現，在接受第三劑疫苗仍染疫的人發展成重症的機率，是接種第四劑的人的 3.5 倍。

而在上週發表在《柳葉刀》（The Lancet）期刊上的研究發現，在接種第四劑輝瑞疫苗後，抗體的數量增加了 1.6 倍，T 細胞的數量亦有所增加，這代表免疫力更持久。

疫苗功效維持多久？

在以色列進行的研究顯示，在注射後的首六週內，第四劑疫苗對重症的保護未有減弱。但在接種的第四週後對病毒的感染防禦力開始減弱，並得出結論指需要進行更多後續研究。

不過由於第四劑疫苗價引發其他免疫反應，包括產生能提供更持久保護的 T 細胞，因此整體防護能力應有所提升。

但由於研究集中在老齡人的高危群組上，對一般年輕及成年人提供的保護缺乏資料。以色列另有一項僅對272名一般成年人的研究中，發現不論第四劑是接種輝瑞還是莫德納（Moderna）的疫苗，誘發的免疫反應似乎沒有與第三劑有顯著差別。

因此世衛表示，第四劑的疫苗對年輕健康群組的人保護似乎有限，各國可以決定為某些群體而不是整個成年人口接種第四劑疫苗：「這是一個先後次序的問題，以確保人們能給予初步的保護，再為有需要的人提供更進一步的疫苗保護。」