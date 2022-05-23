澳門擴輕軌網絡　冀2024年設媽閣站　2025年完成石排灣線、橫琴線

澳門政府今日（23日）向當地議員介紹最新的《澳門陸路整體交通運輸規劃（2021——2030）》，當中提到鐵路交通發展，包括2024年前將氹仔線延伸至新設的媽閣站；2025年前完成石排灣線及橫琴線；並爭取於2028年完成東線工程。當局又指，會結合客流實際需要，開展西線規劃研究。



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澳門運輸工務司司長羅立文，交通事務局局長林衍新、交通規劃處處長蕭日鵬，今日到澳門立法會向議員介紹《澳門陸路整體交通運輸規劃（2021——2030）》。

林衍新表示，按照全澳陸路交通模型，預計到2030年，全澳出行總量為日均緣302萬人次，故需要規劃澳門鐵路交通網絡，以緩解地面道路交通壓力，當局預計2024年前，將氹仔線延伸至媽閣站；2025年前完成石排灣線和横琴線；並爭取於2028年完成東線工程，屆時澳門輕軌網絡將達約24公里。

澳門現擬增設的輕軌線（三菱重工圖片）

澳門輕軌去年10月因電纜問題，在通車不足兩年之下，便停運近半年，至4月3日才重啟，根據澳門輕軌的數據，4月份的日均載客量為約1,700人次。林衍新預計，2030年的輕軌網絡規模效益初步顯現，日均客流量預計可提升至13.7萬人次。他又指，會結合客流實際需要，開展西線規劃研究。

澳門輕軌系統由日本三菱重工負責。該公司日前發出的新聞稿介紹了澳門的輕軌網絡，提到屬氹仔線伸延的媽閣站延線，長約3.4公里，增設媽閣站；石排灣線則長1.3公里，並加設離島醫院站及石排灣站；橫琴線則長2.2公里，增設橫琴口岸站，連接內地。