港鐵營運澳門輕軌因電纜問題10.20停運　料停180日更換全線電纜

2019年12月啟用的澳門輕軌，通車不足兩年，便因電纜需停運！澳門政府與輕軌公司今日（15日）交代詳情，由於電纜出現問題，會引致「跳掣」，故下周三（20日）暫停服務，以更換全線124公里的電纜，並爭取全線停運180日完成有關工程，費用將由列車系統供應商日本三菱重工支付。



+ 6

澳門政府與澳門輕軌公司今日召開記者會。澳門建設發展辦公室主任林煒浩表示，過去輕軌多次發生故障影響服務，之前要求三菱重工及有關單位和部門調查並提交報告，最後發現故障與電纜有關，「高壓電纜因出現咗升溫，導致咗電壓不穩，以致設備嘅故障，我哋俗稱『跳掣』」。

更換全線輕軌高架橋下方高壓電纜

林煒浩表示，由於故障根源來自電纜，故採取長遠方案，更換全線位於輕軌高架橋下方的高壓電纜，長度涉124公里。他續指，工程包括先移除電纜的保護蓋，拆除原有電纜，重新安裝原有的4萬個固定碼，再安裝新電纜，之後再作測試。由於全線更換的技術要求高，亦需長時間更換，故決定全線停運，爭取180日，即半年完成工程，相關工程費用由三菱重工負責。

澳門輕軌氹仔線

澳門運輸工務司司長羅立文表示，假如不停運輕軌，只靠每晚收車後的數小時更換電纜，需要花費更長時間。他續稱，由於疫情下，輕軌每日客流只有約2,000人次，故決定暫停服務。問到是否更換後就再沒有問題，他表示：「做工程好難話得畀你聽百份之一百無問題，但係好有信心換完電纜後，睇得到嘅問題都解決到」。

輕軌公司仍會如常運作

澳門輕軌公司董事會主席何蔣祺表示，輕軌將於10月20日暫停營運，不過強調客務服務中心及失物認領處會繼續提供服務，入閘前的非付費空間亦會開放，輕軌公司仍會工作，每個站都有職員當值，而騰空出來的職員會接受培訓，公司會安排演練。

澳門輕軌今年1月至9月的客流（澳門輕軌網頁）

損失每月約20萬元車費收入

至於票務損失，何蔣祺指，以現時每日約2,000多人客流計算，主要損失為每月約20萬元的車費收入。按此計算，停運6個月即損失120萬元。

澳門輕軌工程於2001年提出，涵蓋澳門半島線及氹仔線，惟2019年才落成首條路線「氹仔線」。翻查資料，輕軌過去工程費用的預算不斷增加，由2007年預算的42億元，逐步增至2012年預算的約143億。到2016年，澳門政府提出將半島線及氹仔線分開，連計前期研究等費用，單是氹仔線的造價預計已達110億元，最終以102億元「埋單」。

氹仔線全長9.3公里，共設11個車站（包括海洋、馬會、運動場、排角、路氹西、蓮花口岸、東亞運、路氹東、科大、機場和氹仔碼頭），覆蓋氹仔巿中心的主要住宅區、舊城區及旅遊區，並串連澳門海、陸、空三個重要口岸。

澳門輕軌由港鐵負責鐵路營運及維護，為期80個月。每輛列車共有兩節長12米的車廂，日後可因應乘客的增長，最多增加至四節車廂，列車以全自動方式駕駛。