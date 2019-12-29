港鐵澳門輕軌通車不足一個月　列車三度故障　乘客冒雨走路軌回站

《澳門日報》今日（29日）報道，下午約2時半有輕軌列車發生故障，網傳短片顯示有一列車停於近蓮花口岸站的路軌上，車門打開，有乘客冒雨沿路軌前行，返回距離故障列車最接近的車站。 由港鐵營運的澳門輕軌「氹仔線」12月10日正式通車，開通至今不足一個月，截至今日已累計發生三宗故障。

輕軌車站事後貼出告示，指由於事故，輕軌列車服務暫停，呼籲受影響乘客使用其他交通工具。（澳門日報圖片）

《澳門日報》報道指，輕軌車站事後貼出告示，指由於事故，輕軌列車服務暫停，呼籲受影響乘客使用其他交通工具。該報又引述一名網民表示，坐輕軌至路氹西時突然發生停電，車廂長達30分鐘無空調，形容差點缺氧，最後由工作人員人手開鎖並疏散乘客。

於12月10日開通當日下午約4時，一列開往氹仔碼頭站的列車駛至蓮花口岸站時，列車安全監控系統一度出現「安全警示」，站務人員要安排車上所有乘客下車，並轉乘其他列車，致下一列列車因有大量乘客上車，導致嚴重超載，需要安排部份乘客返回月台。

於12月21日，一列輕軌列車駛至馬會站時，未有在指定位置停車，車門亦沒有開啟，約60名乘客受影響，有關列車已駛回車廠作進一步檢查。

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輕軌氹仔線全長約9.3公里，由港鐵營運，覆蓋氹仔巿中心的主要住宅區、舊城區及旅遊區，並串連本澳海、陸、空三個重要口岸。同時設有11個車站，包括海洋、馬會、運動場、排角、路氹西、蓮花口岸、東亞運、路氹東、科大、機場及氹仔碼頭站。