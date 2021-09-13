01消息｜政府改組擬變「三司十五局」　增文化旅遊局、運房局分拆

政府將迎來大改組！為了提高管治質素、提振民望，據悉特首林鄭月娥已敲定，在下月發表的《施政報告》中提出研究重組政府架構，增設文化及旅遊局，以及將運輸及房屋局一拆為二，預計在年底或明年初提出具體方案，並於下屆政府落實。在沒有民主派在立法會拉布的情況下，有關方案幾乎肯定可獲通過，換言之，明年7月1日後政府架構圖將會由現時「三司十三局」擴大變成「三司十五局」。



設文化局「說好中國故事」

接近政府消息人士表示，有意競逐連任的特首林鄭月娥，下月發表的《施政報告》具「前瞻性和遠景」特色，多項政策措施延伸跨越下屆政府，包括重組政府架構研究建議。為了呼應國家「十四五」規劃，將香港定位為「中外文化藝術交流中心」，林鄭敲定設立「文化及旅遊局」，「新政策局的具體政策分工，仍有待詳細研究，但估計涉及現時民政事務局的文化政策、商務及經濟發展局的出版、電影及創意產業，以及發展局的文物保育工作，抽出來統一負責，例如西九龍文化區和香港故宮文化博物館等，以後都會歸新局管。」

該消息人士又指，新政策局除了肩負推動香港文化旅遊產業，實際上還肩負「說好中國故事的使命」，在現時國家「大外宣」，以及向港青弘揚中華文化的主旋律下，文化及旅遊局的份量不容輕視。

林鄭月娥出席施政報告公眾諮詢會，指可大刀闊斧考慮改組政府架構。（政府新聞處）

林鄭：政府改組「不能迴避」

此外，為了改善行政分工及效率，林鄭亦會建議分拆運房局，將目前的運輸及房屋政策各歸一局專責。至於日後的房屋局會否與現時專責拓地的發展局合併？消息人士稱「未有聽聞」。換言之，政府未來將至少新增兩個政策局，問責團隊進一步擴大。政府上次架構變動是在2015年，新增創新及科技局。

林鄭月娥昨日（12日）出席《施政報告》公眾諮詢會時，形容政府改組是《施政報告》中「不能迴避」，指社會已回復平定，選舉制度完善，立法會更願意配合行政機關工作，「是時候可以大膽，大刀闊斧地想如何重組」，並提到有共識成立專門政策局推動文化工作，亦會加強土地房屋的協調。

其實，林鄭月娥上月與民建聯會面時，已露口風將提出架構重組方案，引述有人向她建議成立文化局，可與旅遊一同發展合併，但不應與性質不同的體育事務合併成一個政策局，而發展局亦應該保留。