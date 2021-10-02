霍啟剛稱本港需檢視「體育三化」政策　倡成立體育文化旅遊局

香港隊於今屆東京奧運取得佳績，更掀起一鼓奧運熱潮。港協暨奧委會副會長霍啟剛今日出席電台節目時表示，若要繼續促進本港體育發展，需要在三化政策上著手，包括體育精英化、普及化及盛事化，例如加強在科研及醫療上的支援、在疫情過後舉舉辦更多體育盛事等。他又指，過去一直倡議成立「體育文化旅遊局」，認為政府可以透過成立政策局，增加在體育事務上的研究及統籌，改善現有視體育為康文活動的方針。



香港隊於今屆東京奧運取得佳績，更掀起一鼓奧運熱潮。（資料圖片）

奧運佳績有賴政府10年前推全職運動員

霍啟剛表示，香港運動員自回歸以來一直在各個世界比賽中取得佳績，但除了關注運動員的成績外，亦期望大眾可以了解背後的過程及原因。他認為，今次港隊在奧運取得佳績，與政府在10年前決定投放更多資源有關，當時本港不足100名的全職運動員，但在政府鼓勵下，現時全職運動員已增至500多人。

港協暨奧委會副會長霍啟剛指，若要繼續促進本港體育發展， 則需要在三化政策上著手，包括體育精英化、普及化及盛事化。（資料圖片）

促進本港體育發展須從三化著手

他又指，若要繼續促進本港體育發展， 則需要在三化政策上著手，包括體育精英化、普及化及盛事化，例如加強在科研及醫療上的支援、在疫情過後舉辦更多體育盛事等；政府亦應在精英項目外，考慮是否有資源投資於非精英項目，包括新興運動，如滑板等。他又期望，更多的中學或大專院校可為全職運動員提供彈性課程，例如收生指標上增加更多體育元素，從而助體育更普及化。

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當局應重新檢視區內人口及體育設施比率

康文署轄下場地向來搶手，在應對體育場地不足問題上，霍建議政府可以重新檢視區內人口及體育設施比率，從而優化現有設施，例如按青年人喜好及需要設置新興運動場地。過去一直倡議成立「體育文化旅遊局」，認為政府可以透過成立政策局，增加在體育事務上的研究及統籌，改善現有視體育為康文活動的方針。

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廣東、香港、澳門將承辦2025年全國運動會，霍啟剛認為，三地合辦全運會面對不同的挑戰，包括運動員住宿及場館安排等，加上因為香港土地緊張，運動員選手村因未必適合設於香港，或需於深圳或珠海設置。另外，在商業贊助中，本港企業如何參與及賽事媒體轉播權等，亦是一個新嘗試。除比賽外，香港在發展體育產業上亦應配合國家發展方向，把握自身及大灣區的優勢。