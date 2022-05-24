挨跌天線得得B｜Kkplus母企凱知樂代理LEGO　揚言要發展港版原宿

旺角朗豪坊玩具店Kkplus內一隻1.8米高天線得得B模型公仔被小孩挨跌的波，昨晚起成為社會焦點，Kkplus今日（24日）下午峰迴路轉，向涉事小孩的父母退還早前賠償的三萬多元。事件令Kkplus聲名大噪，也讓不少人認識其母公司、上司集團凱知樂國際。

翻查資料，凱知樂早在2001年便在內地創立，包攬中國的LEGO樂高、BANDAI萬代等多達21個玩具品牌的代理，截至去年12月底，整個集團擁有多達627個零售點，更批發到逾2,000間分銷商的零售點銷售。凱知樂進軍本港市場六年，以LEGO和Kkplus為重心，看準本港「大細路」市場，揚言要發展成「港版原宿」。



▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼



凱知樂股價今日一度爆升86.3%

涉事的潮流玩具平台Kkplus前年以限定店方式進駐旺角朗豪坊後，去年7月擴充，在同一商場的12樓租下多個舖位，發展過萬呎的「潮流基地」。Kkplus能落戶本港大商場，到底是「本地薑」還是背景雄厚企業的分支？

翻查資料，Kkplus的母企為2001年創立的凱知樂（Kidsland），屬於港交所上市公司（2122）。挨跌天線得得B風波爆出後，凱知樂今早的股價一度飊升至0.285元，較前一日的收市價（0.153元）暴升86.3%，惟開市約一個多小時後，升勢便大幅收窄，至收市時僅報0.18元，較最高位急挫58.3%，但仍較昨日升17.65%，全日成交額達1,674萬元，創逾52周新高。

港商逆轉在港大展拳腳 目標顧客為「大細路」

作為本港上市公司的凱知樂，身兼主席和行政總裁的創辦人李澄曜早在2001年已成為LEGO在中國的代理，翌年在北京開設首間LEGO品牌店，在內地打滾15年後，至2016年才南下到香港，在朗豪坊開設在港首間LEGO專門店，佔地超過4,000平方呎，翌年再在港交所主板上市。這間由港商開設的非「本土貨」，最後南下在港大展拳腳。

凱知樂主席兼行政總裁李澄曜在成立集團前，從事玩具製造，已於業內獲得28年經驗。他去年受訪時稱，收到不少商場邀請其公司進駐，但公司立場是要將產品做成「珍藏品」一樣夠「精」，目標是要發展成「港版原宿」，更劍指消費力高、願意一擲千金買下心愛卡通珍藏品的「大細路」。

在港大展拳腳6年後，凱知樂旗下LEGO專門店已走入港、九、新界，更開到澳門，除了朗豪坊外，更包括銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場、 太古城中心、屯門市廣場店，澳門的分店則開設於澳門威尼斯人購物中心，全部均位於人來人往的大商場。

（凱知樂網站截圖）

代理BANDAI、TAKARA TOMY、LOL Surprise

除了為人熟悉的LEGO外，根據凱知樂的網站，該企業囊括21間玩具品牌的代理權，包括日本大型玩具供應商之一的BANDAI和日本兒童玩具生產商TAKARA TOMY，以及女孩子喜愛的LOL Surprise驚喜拆拆球等，意味着不少深受男女老幼的玩具的中國代理權均屬於凱知樂。

凱知樂的董事會成員亦不容小覷，資深律師黃嘉純2017年，亦即集團上市當年，被委任為獨立非執行董事。黃嘉純在港擔任多個公職，包括在2007至2009年出任香港律師會主席，及後在2012年擔任醫院管理局成員、前年獲委任為賽馬會董事。他早在2002年已被港府委任為太平紳士，並於2018年獲頒銀紫荊星章，以表彰其服務社群。

去年首次轉虧為盈賺1.53億

根據凱知樂的年報，該公司去年收入為17.31億元，較前年的16.19億元，增加6.9%，當中香港及海外收入的增長最大，一年間急增30.2%至2.27億元。該企業去年盈利為1.53億元，是自2017年以來，首次轉虧為盈。

凱知樂的年報更透露，除了在港、澳的分店外，凱知樂在全中國（包括港澳）的業務涵蓋零售和批發，惟兩個主要業務渠道，去年的銷售點均現跌幅，其中批發往連鎖大賣場及超級市場的跌幅最大，合作夥伴急跌25%。截至2021年12月31日，其業務細節包括：

1. 零售渠道

．627個零售銷售點，包括零售店和寄售專櫃（較前年的670個下跌6.4%）

．21家線上商店（較前年的24家下跌12.5%）

2. 批發渠道

．521家分銷商（較前年的580家個下跌10.17%），透過逾2,000家零售商轉售其產

．12家連鎖大賣場及超級市場（較前年的逾16家下跌25%）；共682個零售點

．6個線上重要客戶（較前年的5個下跌20%）

▼KK plus經理今承認「無做好保護係我哋問題」▼

