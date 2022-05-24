挨跌天線得得B｜KKplus撤聲明退賠償　本地公關助化「關公災難」

一名小童挨跌朗豪坊KKplus的1.8米高天線得得B模型公仔，家長賠償3萬元，公司聲明指處理手法是由事主主動提出，事件今早（24日）更升溫，網上負評排山倒海。不過半日之間，事件急轉彎，惹火聲明消失，KKplus經理承認「無做好保護係我哋問題」，母公司上市集團凱知樂國際向家長退回賠償，並獲接納。據了解，此等扭轉頹勢的關鍵，是公司急聘了本地財經界公關公司救亡，令此宗「關公事件」大致解決。



有公關業內人士接受《香港01》訪問時指，處理危機有很多因素，而每間公司的想法都不同，公關只能夠提供建議，「分析完Pros同Cons（優劣），但（客戶）到頭來都未必會跟。」



廣告界專家、The Bees創辦人暨CEO曾錦強則稱，網上反應都是「兩睇」，事件發生後KKplus知名度大增，又指批評的都未必是該公司的目標顧客，「結果而言，不論好壞，都多咗人識。」



一名小童本周日（22日）到訪旺角朗豪坊玩具店KKplus，輕輕一挨店內1.8米高的天線得得B模型公仔，令其跌倒崩難，家長賠償3萬元，約為售價52,800元的六折，事件引起網民熱議，負評排山倒海。公司今日（24日）凌晨在Facebook發出聲明，指處理手法是由事主主動提出，結果令事件更升溫。

不過今日KKplus今早撤回惹火聲明，經理承認「無做好保護係我哋問題」，母公司、上市集團凱知樂國際向家長退回賠償，獲家長接納。

▼KK plus經理今承認「無做好保護係我哋問題」▼



公關界人士：拆彈方法睇個客取態

KKplus事件受廣大網民關注，有關民批評該公司的處理手法是「關公災難」。據了解，公司急請了一間本地財經界公關公司助救亡。有公關業內人士接受《香港01》訪問時指，公關的角色未必如大眾想像般，處理危機的手法亦建基於「好多因素」，例如有否需要澄清、公司的取態等，強調每間公司的想法不同，「未必下下都關公關事。」

該人士解釋，不論KKplus內部有公關部門，或是有聘用公關公司協助處理，公關的工作只能為客戶提供意見，拆彈有好多不同方法，主要都係睇個客的取態，例如有些公司喜歡回應，「分析完Pros同Cons（優劣），但（客戶）到頭來都未必會跟。」

另一資深公關指出，KKplus今日凌晨發出的聲明內容不智，正確做法應是以時間換取調查，釐清事實，看媒體反應，而非一早下定論。她指獲聘的公關公司過往主要做財經界，採取快速度解決事件做法，屬正確做法。

▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼



曾錦強：應避免社交平台發表官方聲明

廣告界專家曾錦強則指，凡是出現類似情況，要避免於社交平台發表官方聲明，因會製造話題予人「公審」。惟他又提到，有相關的討論，結果都只是「兩睇」，直言「事前有幾多人識（KKplus），但依家識嘅人多好多」。他料批評的人未必是商店的目標客戶，「（網上意見）好似一面倒，但都唔係得一邊立場有支持者。」

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公關災難對業務影響未必如想像中大

他續指，不論好壞，至少知名度提升，「以前有唔少品牌曾出現公關災難，但事實反映對業務嘅影響無想像中大」；他又指現時網絡令事件發酵得快，但每日有太多新資訊，亦令事件被淡忘得快。他又笑言公關災難時有發生，「十年一遇嘅就叫災難，依家日日都有既仲係咪災難？」