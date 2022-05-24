挨跌天線得得B｜心理學家忠告家長勿做3件事　幼童事後失眠要留意

旺角朗豪坊玩具店KKplus發生1.8米高天線得得B公仔被「挨」跌風波，全城洗版，就連KKplus母企凱知樂國際今早（24日）股價亦有異動。事件發酵後，不少家長不禁問如遇類似事件如何應對，更關心幼童會否因此蒙陰影及創傷後遺。



有心理學家認為，幼童遇如此情境感驚恐屬正常反應，家長首要自我保持鎮定，安撫及疏導子女情緒，切勿不問情由「偏埋一邊」，無論是向子女「發爛渣」還是怪責店方；另一心理學家則指，家長宜教導子女向店方道歉，並予以解釋，以確立其待人接物及是非對錯觀念，與店方的相關交涉則應私下處理。



標價$52800的「黃金天線得得B」公仔在玩具店KKplus粉碎倒地照片瘋狂流傳，除了責任誰屬及賠與不賠的爭拗，兩名小朋友呆望「Laa-Laa」的情景亦叫人心痛。據涉事家長鄭先生今早稱，大仔事後「僵晒好驚，完全無動作，企喺度耷低頭望住公仔」，後來曾三度反覆問及「點解個公仔咁恐怖？」

心理學家張傳義：向子女展現「事情可解決」態度

臨床心理學家張傳義指，家長遇同類事件時，緊張、驚慌或擔心在所難免，宜先穩定自身情緒，並向子女展現「事情可解決」的態度，及確保各人均無受傷，「唔好只係見到佢嘅不是，一味發爛渣，可能都未必關佢事」，隨後始與店方交涉責任誰屬。

小朋友感驚恐正常 家長宜鼓勵表達情緒

張傳義續說，小朋友感驚恐屬正常反應，家長宜觀察其言行，及鼓勵其表達情緒，以對症下藥：「唔好只係話無嘢嘅無嘢嘅，要聆聽，小朋友表達佢情緒更加重要。」他提到，可透過選擇題方式，作為提示，引導其表達感受，亦可留意其非言語的情緒表現，例如繪畫或砌積木時有否異樣。家長事後亦可與子女分析事發原因，從中汲取教訓，面向將來，「究竟係多手、行得太埋，定係唔小心呢？第時再發生時，可以點做或避免呢？令佢更有可控感，（覺得個公仔）無咁恐怖。」

他指，最差的處理方法是不問情由「企喺一邊」，「即刻鬧個仔，或者覺得係舖頭唔岩，不問情由係最唔理想。」

唔好只係見到佢嘅不是，一味發爛渣，可能都未必關佢事......即刻鬧個仔，或者覺得係舖頭唔啱，不問情由係最唔理想。 臨床心理學家張傳義

臨床心理學家葉妙妍：避免在子女面前與店方交涉

另一臨床心理學家葉妙妍則表示，從教養及待人接物角度而言，不論是有心或無意，家長宜先教導子女向店方道歉，為自已的行為負責，家長事後可向子女解釋，免其感到委屈，「但唔係話畀佢知佢係做得岩。」家長亦可多教導子女外出時，切忌小心及勿隨處觸碰。



至於與店方交涉賠償或作出任何法律行動時，家長可私下處理，亦應避免在子女面前過度斥責對方的不是，「例如話一日都係佢（玩具店）唔好，無圍好個圍欄等」，免他們感混淆，或誤以為日後一旦出現爭論時，可動輒以法律途徑解決或免除責任，「因為呢個都有長遠影響，始終涉及是非對錯。」

幼童事後持續失眠、無胃口或低落要注意

她又提到，子女出現適度的驚慌屬正常反應，若子女事後出現持續的情緒不穩，例如失眠、無胃口或低落等，始有機會患上創傷後遺症。

▼家長勿做三件事▼



．不問情由偏埋一邊，向子女「發爛渣」或怪責店方

．不要只說「無嘢嘅無嘢嘅」，要鼓勵子女表達情緒

．不要在子女面前與店方交涉責任及賠償問題

▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼

