7530萬信用狀騙案　中國鐵建香港高層與建築公司董事囚4年

中國鐵建(香港)有限公司的副經理，涉與建築公司董事用信用狀騙取7,530萬港元，董事更涉洗黑錢逾1千萬元，兩人早前被廉署拘控，並被裁定串謀訛騙及洗黑錢罪成，案件今(4日)在區域法院判刑，兩名被告求情時稱，二人均無個人得益，且已全數賠償銀行。但暫委法官陳永豪指，這不等於銀行沒有因此而蒙受風險，又指詐騙信用狀對香港金融市場帶來打擊，考慮二人犯案時間短，不涉跨境因素，及考慮到二人的背景，判兩人入獄4年。



被告王曉杉，53歲，中國鐵建(香港)有限公司副總經理；及劉聰海，55歲，已結業的成達建築工程有限公司董事，兩人同被裁定一項串謀欺詐罪成，劉另被控兩項洗黑錢罪，亦同樣罪成。陳官並禁劉聰擔任公司董事六年。

王在求情時透露，他的工作表現曾獲領導及國家層面的稱讚，希望能盡快回鄉與親人團聚；劉從內地來港經營工程公司，然而其在內地的兒子，因精神失常而把劉的母親殺死。

兩公司2016年簽定協議發展項目

案情指，案發時王是中國鐵建香港的副總經理，負責業務發展，劉則是成達建築的董事。在王的安排下，2016年9月中國鐵建香港與成達簽訂諒解備忘錄，並成立合營公司發展建築項目，成達要求中國鐵建協助購買材料的資金，中鐵建亦答應。

成立公司作採購助理

同年12月，王安排成達再與中鐵國際貿易香港簽訂三份貿易協議，讓中鐵國際貿易成為成達的採購代理，向供應商為三項建築工程採購建築材料，款項以中國鐵建在星展銀行持有的信用證支付。

星展銀行曾批准款項7530萬

中鐵國際貿易於2017年1月向星展銀行遞交三份以供應商為受益人的信用證申請書，同年1月至3月期間，劉提交文件證明有關採購交易，包括建築材料發票、裝箱單和貨運收據等。星展因而批出申請，並向供應商發出三筆合共7,530萬元的信用狀。

廉署發現採購並不存在

廉署期後發現，有關採購並不存在，該些諒解備忘錄，及三份貿易協議，均是由王安排下簽訂，目的為促使銀行批出信用證，而劉提交的證明文件亦屬虛假，劉並有處理從上述詐騙而得來的1,050萬港元。

案件編號：DCCC 652/2020, DCCC 79/2021