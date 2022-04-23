中國鐵建香港高層涉騙7530萬元信用證　串謀詐騙罪成候判

中國鐵建（香港）副總經理王曉杉與另一間建築公司高層早前被廉政公署落案起訴，涉串謀詐騙7530萬元信用證，及清洗黑錢逾1000萬元，今日（23日）被裁定罪名成立，並押後至5月21日求情。王曉杉被裁定串謀欺詐罪成，案情指在他安排下，中鐵國際貿易香港簽訂3份貿易協議，並向星展銀行申請3份信用證，但廉署調查發現，有關採購交易並不存在。



廉署早前起訴中國鐵建香港副總經理等四人，涉嫌透過貪污手法，向星展銀行，詐騙7,530萬港元的信用證，涉及賄款逾170萬港元，以及清洗黑錢。（資料圖片）

中國鐵建香港及中鐵國際貿易香港均為中國鐵建子公司，王曉杉案發時為中國鐵建香港副總經理，負責業務發展。案情指，在王曉杉的安排下，中國鐵建香港於2016年9月與成達建築簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行建築項目，並於同年12月再簽訂3份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港成為成達建築的採購代理，而涉及的款項以中國鐵建香港在星期銀行持有的信用證支付，而中鐵國際貿易香港曾在2017年1月向星展銀行遞交3份以成達建築為受益人的信用證申請書。

成達建築董事劉聰海則向星展銀行提交建築材料發票、裝箱單和貨運收據，證明相關採購交易，令星展銀行核准所有申請，合共向成達建築發放7530萬元的信用證。

劉聰海涉向星展銀行提供虛假的證明文件，以令星展銀行核准及發放三筆信用證款項合共7,530萬元。

不過廉政公署調查顯示，相關採購交易並不存在，涉及的諒解備忘錄及貿易協議均是王曉杉安排下簽訂，只為促使信用證批核，而劉聰海提交的發票和收據等證明都是虛假文件，劉亦從此詐騙中獲得1,050萬元的得益。

王曉杉涉及一項串謀欺詐，劉聰海則涉兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。二人今日於區域法院被裁定罪名成立。