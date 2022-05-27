廉署查貪污揭有人經營煙窟販毒 58歲漢被起訴 今午觀塘法院答辯
撰文：何瑞芬
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廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名58歲男子涉管理煙窟，向吸毒者出售海洛英及「冰毒」。廉署經徵詢律政司法律意見後，今日（27日）落案起訴該名男子，他被控一項管理煙窟罪名，今午被帶往觀塘裁判法院答辯，而相關的貪污調查仍在進行中。
管理煙窟向吸毒人士售海洛英及冰毒
涉案人58歲蔡高明，被控一項管理煙窟罪名，違反《危險藥物條例》第35(1)(a)條。案情指，廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，並發現有人管理煙窟，向吸毒者出售海洛英及「冰毒」，廉署經徵詢律政司法律意見後，今早落案起訴一名煙窟經營者，相關貪污調查仍在進行。
廉署：相關貪污調查仍在進行
控罪提及，被告涉嫌於2018年3月至4月期間，管理一個在觀塘的煙窟，出售危險藥物以供他人在煙窟內吸食、吸服、服食或注射。有關危險藥物為海洛英及「冰毒」。
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