廉署控兩名水泉澳邨保安主管　涉收下屬至少1.6萬元賄款助升職

廉政公署今日（26日）落案起訴兩名任職香港警衛有限公司的沙田水泉澳邨保安主管，涉嫌向一名警衞員下屬，索取及收受賄款最少共1.6萬元，協助對方署任及擢升為助理保安主管。二人已獲廉署准予保釋，待下周一（30日）在沙田裁判法院答辯。



水泉澳邨。（資料圖片）

被告林國光（71歲），為香港警衛前主管，被控兩項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。被告陸蓓雪（53歲），香港警衛主管，被控兩項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。

被指收賄助下屬賺津貼

林國光於2017年4月至2020年12月期間任職香港警衛主管，派駐沙田公共屋邨水泉澳邨，由三名助理主管協助他管理約40名警衞員。若有助理主管缺勤，林國光可酌情指派警衞員署任該職位，而署任者可享有每日署任津貼。

林國光被控兩項罪名，指他涉嫌無合法權限或合理辯解，於2019年4月及2020年初，從一名警衞員接受兩筆各3,000元的賄款，作為協助對方署任助理主管的誘因或報酬。

廉政公署今日（26日）落案起訴兩名任職香港警衛有限公司的沙田水泉澳邨保安主管，涉嫌向一名警衞員下屬索取及收受賄款最少共1.6萬元，以協助對方署任及擢升為助理保安主管。。（資料圖片）

廉署早前已起訴涉案下屬行賄

陸蓓雪於2020年11月為該邨的助理主管。上述警衞員相信林國光在2020年12月中旬退休後，陸蓓雪會接任其職位，令邨內出現一個助理主管的空缺職位。

陸蓓雪被控兩項罪名，指她涉嫌無合法權限或合理辯解，於2020年11月向上述警衞員索取一筆5,000元至8,000元的賄款，以及另一筆最少5,000元的賄款，作為協助對方晉升為助理主管的誘因或報酬。

廉署就同一調查，早前已於另一案件起訴上述警衞員行賄罪名。香港警衛表示，不容許員工就處理職務事宜索取及接受利益。