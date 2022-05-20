外遊｜韓國6月恢復旅簽　旅行社力爭返港居家隔離：邊度開去邊度

韓國政府宣布將於6月起恢復一般國家公民發放旅遊簽證，東瀛遊執行董事禤國全表示，目前港人出外旅遊最大阻力是回港隔離問題，酒店隔離七日成本太高，亦不知房間供應是否足夠，相反若放寬至容許接種三劑疫苗以上人士回港後可居家隔離，相信吸引力會大增，業界亦積極向政府反映意見：「周圍朋友都可居家隔離，邊度開就去邊度。」



韓國重啟簽證令人鼓舞 旅客若已接種疫苗可安心

禤國全今日（20日）在電台節目中表示，疫情前每年本港約有50萬至60萬人次到韓國旅遊，雖然比日本少很多，但韓國重啟簽證的消息令人鼓舞，若旅遊制限不多，對整體情況感樂觀。他稱韓國當地疫情仍然嚴峻，但相信只要有接種疫苗，旅行團安排穩妥，則仍可安心。

新加坡及泰國放寬限制旅客不多 東瀛遊禤國全：返港七日隔離期成阻滯

不過，他表示，早前新加坡及泰國相繼放寬旅遊限制，但亦未見往當地的旅客量特別多，相信與港人返港的隔離政策有關。禤認為，外地返港的七日隔離期，是港人旅遊的最大阻力，因需要住七日酒店，成本較高，亦未必有足夠酒店房，若可放鬆至允許居家隔離，相信情況會大大改善，業界及立法會議員亦不斷有向政府反映。

禤國全冀政府允許完成接種三劑疫苗市民返港可居家隔離。（資料圖片）

航空公司計劃7月增加往韓國航班

他又說，目前韓國政府未詳細公布放寬簽證的框架，但以相信現時需要簽證，暫時不能享免簽，故簽證情況十分重要，希望可在網上簡單完成。至於航班方面，他說一直有與航空公司聯繫，對方對事件感樂觀，亦打算七月起增加航班。

禤國全料初期「閉環式」觀光

禤國全預料，雖然韓國未如日本規定要是小型團，但初期估計仍會以小型團、以閉環模式運作，「去邊食、去邊住同去邊觀光都會箍緊啲」，並預計逗留時間會較長，「要隔七日起碼玩返七日先」。他又說，若有一名團友不幸確診，不希望全團第二日即時返港，應在當地先做分流，確認其他團友無確診，才返回香港。

七成前線員工料可全返崗位

本港旅遊業冰封三年，禤國全稱已把人手縮減至三成，辦本地遊只希望同事有工開，並非為賺錢，近日已不斷開會準備，今年初起已聯絡以前的前線員工，七成員工稱會重返崗位，冀通關後可衝破困境。

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