韓遊｜《社內相親》景點多　新樂園開幕　在韓港人︰離開疫症陰影

【日本開關/韓國開關2022/韓國旅遊/社內相親】除了日本宣布6月10日恢復開關，其實韓國早前亦公布，6月1日起恢復對一般國家（Level 1）公民發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，港人韓國旅遊在望。



有在韓港人今日（27日）於電台節目表示，韓國已接近取消所有防疫措施，包括疫苗通行證、室外口罩令等。她亦稱，韓國人不擔心再受感染，已走出疫情陰霾，現時韓國已準備旅遊業復蘇，包括首爾明洞大批食肆亦重新進駐。她相信，韓劇《社內相親》的拍攝地點，及釜山新開張的主題樂園樂天世界，為新熱門的旅遊景點。



韓國3月已取消疫苗通行證 6月1日起復辦旅遊簽證

在韓港人Rachel於當地任職導遊，負責招待外國旅客一日團。她表示，韓國自3月起已取消疫苗通行證，4月中正式取消防疫措施，即不再限制商戶的營業時間及人數上限；直至今個月，身處室外亦不須佩戴口罩。

Rachel續指，當地政府宣布6月恢復旅遊簽證，入境只須持有24小時內的快測證明，無須再核酸檢測。她認為，港人若有充裕時間，接受回港的7日隔離檢疫，目前為旅行的好時機。

▼日本宣布6月10日開關▼



在韓港人Rachel︰身邊大部份已打針韓國人都無視疫症

Rachel表示，韓國政府於去年底已決定需要與病毒共存，並逐步開放接受旅客，包括新加坡等地。她稱，由於目前韓國已接受快測結果，每區的檢測中心只剩下約1間，但每月仍有公布確診數字。

Rachel又指，現時韓國每日確診數字約一萬至兩萬宗，首爾佔當中約3,000宗。但她不擔心受感染，認為Omicron的病徵輕微，只要不超出醫療系統的負荷便無問題。「身邊大部份韓國人已經打咗針，大家似乎都離開疫症嘅陰影，都幾無視佢。」

▼日本開關 項明生舉辦五個遊日團▼



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料《社內相親》取景地成熱門打卡位 釜山樂天世界已開幕

近年韓流襲港，港人熱愛到韓劇的拍攝地點「打卡」。作為當地的導遊，她相信接下來新熱門的旅遊景點，包括熱播韓劇《社內相親》的拍攝地點，以及已在釜山開幕的主題樂園樂天世界，並介紹首爾有不少新開張的咖啡店可「打卡」。

首爾明洞多間醬蟹食肆縱結業 4月起逐步有新店重新進駐

Rachel亦說，首爾明洞多間售醬油蟹的食肆，在疫情下捱不住結業，但恢復通關的消息傳出後，今年4月亦逐步有店舖重新進駐。她指，由於當地旅遊業界復蘇，裝修師傅、司機、導遊等相關行業，均出現人手短缺的情況。