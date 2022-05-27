廚師跟女子至梯間摸胸兼掀裙　官指難說無預謀　4周加監至10周

廚師在深水埗尾隨一名女子回家，至唐樓梯間時掀起對方的裙底及摸胸。他早前承認一項非禮罪，被判囚4星期，律政司認為刑期過輕，今（27日）要求裁判官作刑期覆核，暫委裁判官高麗盈聽罷陳詞，同法庭有責任保護容易成為性侵對象的年輕女性，故判刑須具阻嚇性，以表達公眾對此的厭惡，及補償受害人和其家屬。考慮到答辯人在受害人難以求救的梯間犯案，且不止一次嘗試揭開事主裙底，難說完全沒有預謀犯案，加刑6周至總刑期10星期，答辯人須即時入獄服畢餘下刑期。



申請人為律政司，答辯人為曾智藝(28歲)，早前承認於2022年3月26日，在深水埗北河街某唐樓的唐六樓至唐七樓的樓梯猥褻侵犯女子X。

被捕時稱一時衝動

案情指，曾與X並不相識，他當日在深水埗見到X後便被其吸引，遂於晚上約8時尾隨X回家。兩人走至唐樓梯間時，曾突然從後掀起X的裙底。X立即轉身望向曾，卻遭曾捉緊雙手按在地上，曾更隔著上衣摸X的胸部，並再次試圖掀對方裙底。X隨即大叫，曾見狀逃走。警方事後透過翻查閉路電視片段拘捕曾，曾在警誡下承認因一時衝動犯案。

案件編號：WKCC 873/ 2022