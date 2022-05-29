全港青少年技能競賽開始　女生用軟件設計夢想的家掌基礎技能

為提升學生對技能訓練的興趣，三個機構舉辨「全港青少年技能競賽」，吸引全港來自15間中學、近70名中學生參與六個比賽項目，當中包括新興技能，如數碼化建設、時裝科技、流動應用程式開發等項目。比賽分五個星期進行，昨日（28日）舉行開幕禮及其中兩項賽事。青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁表示，技能訓練對學生的生涯規劃有重大意義，若學生能在中學階段開始認識各種技能，有助將來的專業發展。



教師：學生提早接觸最新科技助日後工作

職業訓練局、建造業議會和製衣業訓練局首次合辦「全港青少年技能競賽」，昨日舉行的兩項賽事分別是數碼化建設和油漆及裝飾。其中港九街坊婦女會孫方中書院中三學生鄭瑩參加數碼化建設初中組比賽，比賽題目是「Dream House」（夢想的家），她設計心目中的「Dream House」需有高樓底，配以落地大玻璃窗，可一覽戶外庭園美景。「比賽最大挑戰是除室內設計外，我亦需運用所學的軟件知識和技巧，設計Dream House周邊的配套設施，如停車場、園景設計、道路等。」鄭瑩又表示，主辦機構早前安排的訓練工作坊，有助掌握基礎技能。

該校設計與科技科教師孫葆光稱，數碼化建設項目要求參賽者使用現時業界常用的建築信息模擬（Building Information Modelling，BIM）軟件，比賽所採用的軟件貼近業界實際運作需要，學生可透過比賽提早接觸業界最新科技，有助日後投身相關行業。

6月進行另四個比賽 網上直播

「2022全港青少年技能競賽」其餘四個比賽分別是時裝科技、平面設計科技、流動應用程式開發及餐飲服務，將在6月份陸續進行。所有比賽項目均設網上直播，讓師生、家長和業界一同在線上觀看比賽，比賽大致分初中及高中組，每組各設冠、亞、季軍奬項。

職訓局表示，一直重視年輕人的技能培訓，香港自1997年首次參加有「技能界奧林匹克」之稱的「世界技能大賽」，適逢今年踏入第25年，「2022全港青少年技能競賽」是其中一項新設活動，藉此向中學生推廣專業技能，加強香港對職業專才教育及技術培訓的認識和關注。