大專生自學巫術助人改運　墓地作法將鼠分屍認虐畜　官斥社會不容

大專生在社交媒體發廣告，稱可用「黑巫術」作「活體奉獻儀式」為人改運，包括用老鼠、兔子及「巫師」的血施行儀式，並涉曾為3名女顧客服務。大專生與其中一名有感情問題的女顧客今認虐畜等罪，案情揭大專生被捕後自爆曾在墓地舉行儀式，將活老鼠的脊骨扯斷令其死亡，再將其分屍，又斬田雞的頭放血。他求情時更稱以為這與節日以雞鴨拜神類似，故自學「巫術」助人。裁判官鄭念慈斥大專生殘忍、暴力且血腥地殺害小動物，是文明社會所不容。將案件押後至6月14日，以待為兩人的報告後判刑。



案中另涉兩名女被告

兩名認罪的被告：唐綽謙（19歲，大專生）及蔡靖寧（24歲、女接待員）。唐承認企圖、串謀及殘酷對待動物等共9罪，蔡則承認兩項串謀殘害對待動物罪。

案件另涉2兩名女被告：郭昀睎（29歲，售貨員）、劉詠琪（32歲、美容師），她們尚未答辯並將於7月20日再訊。

稱能以活體獻祭改善人際關係

案情指，一名陳姓男子於去年8月在網上發現有Instragram帳號，標榜可透過「活體獻祭」以改善人際關係。陳起疑向其查詢，對方稱可以老鼠、兔子及巫師之血進行獻祭，索價至少15000港元，陳假意同意交易後報警。首被告唐綽謙最後在交易當日，被喬裝成顧客的警員拘捕。

墓地作儀式將老鼠分屍

唐其後在會面紀錄中表示，他首次施行儀式是在一個墓地，他先用手分別用力扯活老鼠的頭部及尾部，以扯斷其脊椎致死，再以刀將其分屍；唐之後又曾試過斬開數隻田雞的頭放血作獻祭。

曾為蔡作分手及愛的儀式

警方另在唐手機WhatsApp 記錄發現，他曾6度與顧客串謀作「活體獻祭」，其中2次均與第四被告蔡靖寧有關。蔡先是於7月29日要求唐進行「分手儀式」，之後她有感儀式有效，再要求唐施行「愛的儀式」，兩次交易最終以2300港元完成。

網上自學巫術欲助人

辯方求情指，本案涉及商業元素，有幾個同謀。唐誤以為活體獻祭屬宗教儀式，與日常以雞鴨拜神類似，所以才會上網自學巫術助人。另唐自2021年8月10日起遭還柙，2月4日因另案被判入更生中心，故希望本案能同判更生中心。

蔡因迷信誤以為儀式可改變現狀

至於蔡靖寧，辯方指她於去年7月底受感情問題困擾，與當時的男友因第三者而分手。蔡因迷信及欲改變現狀才會寄望涉案儀式，希望能藉以讓男友與第三者分手，並與蔡復合。辯方強調，蔡犯案非為折磨動物取得快感，只是不懂處理感情問題，才會因愚蠢犯案。

官斥唐利用他人迷信從中獲利

鄭官聽罷，指蔡誤信宗教儀式，在案中的角色相對輕微，但亦有其嚴重之處。至於唐的罪行則相當嚴重，拒絕接納其聲稱誤以為涉案行為屬宗教儀式的說法，斥唐利用他人迷信，乘他人有情感問題，從中獲利，收價不菲，過程殘忍暴力、血腥，殺害小動物是文明社會不容許。

案件編號：WKCC 923/ 2022