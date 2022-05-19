養5貓疏於照顧至全染病　銷售員稱一周工作7天無暇照料　認虐畜罪

領養5隻貓的汽車銷售員，聲稱每周工作7日，無暇照顧貓隻，至鄰居在陽台見到瘦弱白貓兼聞到惡臭，揭發5貓全部已有不同的健康問題，包括肚瀉及上呼吸道感染等。銷售員今(19日)在西九龍法院承認虐畜罪，主任裁判官徐綺薇稱殘酷對待動物罪行性質嚴重，被告作為主人應全心全意提供照顧他們，強調所有動物都應像人般被尊重及善意對待，把案押後至6月8日判刑，以待索取社會服務令報告，被告獲准保釋候判。



求情稱工作繁忙而忽略照顧

被告温緯星（36歲），承認一項殘酷對待動物罪，指其於2021年9月25日，在荃灣青山公路深井段碧堤半島某單位，不合理地忽略為五隻貓提供獸醫服務，導致動物受到不必要痛苦。

辯方求情指，被告現已感到後悔，強調他無意傷害貓隻，僅因工作繁忙而疏忽照顧。

鄰居見瘦弱白貓躺在陽台

案情指，被告的鄰居於去年8月21日，見到一隻瘦弱的白貓在被告的陽台上，遂拍了幾張照片。在約一個月後，鄰居聞到被告家出傳出一陣惡臭，再度發現白貓在陽台上，因擔心白貓的狀態而報警。警方其後到場，發現被告家中有5隻貓，屋內臭味濃烈，滿佈貓隻的排泄物，貓的食兜水盤亦很骯髒。被告在錄影會面中表示，他於2015年領養5隻貓，但因其任職汽車銷售員，每星期要工作7天，沒有時間照顧它們。

5隻貓均有不同健康問題

事後據愛護動物協會的專家報告，5隻貓均有健康問題，包括指甲過長及牙周病，另多隻分別有缺水、體重不理想、肚瀉、上呼吸道感染及耳仔發炎等。獸醫總結指5隻貓均因主人疏忽照顧，而承受不必要的痛苦。

案件編號：WKCC 845/ 2022