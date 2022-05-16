黃大仙男子疑捉野鴿　遭喝停即改口稱放生　街坊見鴿屍憂虐畜報警

野鴿為不少社區帶來衛生問題，惟這並非容許虐畜的原因。有黃大仙街坊發文，指昨午（15日）在鳯德邨見到1名中年男子手持1隻野鴿，擔心之下即時喝停並質問原因，對方表示打算「放生」，並將野鴿扔到附近斜坡。樓主之後查看，竟見到該野鴿已經死去，而男子亦一度想折返斜坡位置，擔心對方有意捕捉，甚至虐殺野鴿，回家後決定報警備案，同時呼籲街坊留意。



有黃大仙街坊指在鳯德邨見到1名中年男子手持1隻野鴿，擔心之下即時喝停並質問原因，對方表示打算「放生」，並將野鴿扔到附近斜坡，不過樓主之後查看，竟見到該野鴿已經死去。（fb「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

「住附近嘅大家留意一下此人，下一次可能可阻止到此事發生！」該名黃大仙街坊於facebook群組發文，稱昨午發現1名中年男子在硃鳳樓對開的馬路附近手持1隻野鴿，「我沿路行見到佢單手捉住隻郁嘅鴿」，於是立即叫停並詢問對方動機。

男子被質問時表示打算「拎（野鴒）去放生」，但樓主感懷疑，遂稱「要放生就喺度放」。男子聞言便將野鴿扔上附近的斜坡，樓主離開時仍未放心，「我冇為意佢走咗就行開咗，但我回頭望，見佢返轉頭，我又即刻返轉頭」，認為對方似在等候機會折返，「佢見我唔走佢先走」。

樓主之後走近斜坡查看，竟發現野鴿「已經俾佢整死咗」，她懷疑男子早有預謀捕捉野鴿帶走，甚至有意殺害野鴿，經考慮後決定網上報警備案，但擔心警方未必受理，因此特意發文呼籲街坊留意相關情況。

帖文引來街坊關注，擔心有人畜意捕殺野鴿作不法用途，「有人給食物給白鴿，有人殺死牠拿回家煮食」、「睇相佢手揸住的鴿已經死亡，何解佢話放生，分明講大話」。

亦有街坊表示，留意到區內有疑似虐鴿事件發生，建議遇到同樣情況要即時報警，「前一兩日好大雨，喺鳳德我都見到有隻白鴿啲肉分開晒喺草叢邊，都估唔似意外」、「樓主做得好當場給予警告，下次可以嘅話請報警」、「可以備案先，如有下次事件再發生又被人捉到係同一人，你嘅備案都係證據之一」。