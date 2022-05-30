教大推基本法及國安教育教材套　將有幼稚園版從小培養認識基本法

香港教育大學聯同香港教育圖書有限公司將於今年8月起分階段推出《基本法》及國家安全教育教材套，讓學生有系統地學習《基本法》的由來、基本概念及深層意義，由淺入深，從小培養學生成為正向積極、尊重法治、和關心國家發展的良好公民。



教大將與教圖攜手推出《基本法》及國家安全教育教材套。（教育大學提供）

《基本法》及國家安全教育教材今日（30日）舉行發布會，教材套由資深課程設計專家及前線教育工作者編寫，並由教大校長張仁良、教大校長特別顧問戴希立、教大香港社會研究講座教授呂大樂、香港大學法律學院陳弘毅以及前基本法推廣督導委員會教師及學生工作組召集人李浩然擔任顧問。

教材內容以生活情境切入，主題圍繞「《憲法》及《基本法》教育」、「國家安全教育」、「國安法」、「法治精神」及「公民教育」五大學習範疇。除法律知識外，教材亦會涵蓋中華文化及歷史、國旗國徽、國家發展概況等。每個年級包括四個單元，各單元均有獨立的學習手冊，以及工作紙、教案、電子簡報等教材配套。

張仁良表示，港區國安法的實施，全港學校都需要全面推行國安教育，不少同工都反映不知該從何入手，因此團隊在構思教材時，特別以有系統地照顧不同年級學童的需要、生動活潑及從日常生活情境切入為主軸。他又提及今年是香港回歸25周年的大日子，教大十分榮幸能為推廣《基本法》及國家安全教育出一分力，期望教材套可支援學界，培養兼備國際視野及愛國情懷的下一代。

教大表示，稍後亦將推出專為幼稚園而設的《基本法》及國家安全教育教材，從小培養學童對基本法的認識。而在職前教師培訓方面，教大亦已在必修的通識、學校體驗和教育研習課程中加入《基本法》和國家安全教育元素，並會繼續安排不同學系的學生前往內地交流。此外，教大亦正計劃提供到校顧問服務，讓現職教師掌握《基本法》及國安教育的最新趨勢。