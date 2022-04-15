國安教育日｜鄧炳強：國安法具強大震懾力　檢控114人涉危害國家

今日（15日）是「全民國家安全教育日2022」，保安局局長鄧炳強在報章撰文，題為「《香港國安法》發揮強大震懾力 由亂變治 維護社會安全和穩定」，指《香港國安法》實施後香港由亂變治，警隊國安處至今拘捕182人，當中114人已被檢控，另有5間公司因涉嫌干犯危害國家安全罪行被檢控。



鄧炳強在文章中，以「危害國家安全領頭人物」形容壹傳媒創辦人黎智英，以「荼毒香港市民的洗腦機器」描述《蘋果日報》，又指民主派「35+」為「歹毒的計劃」。當局會着力打擊「軟對抗」及「本土恐怖主義」，並會盡早完成《基本法》第二十三條立法，訂立網絡安全法例。



每年4月15日是「全民國家安全教育日」，今年因疫情減少實體活動。（歐嘉樂攝）

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鄧炳強的文章在今日出版的《AM730》刊登，鄧指出，《香港國安法》的實施，是香港國家安全的轉捩點，香港在2019年後由亂變治，暴力威脅大幅減退，整體治安有所改善，市民生活回復正常，經濟、民生得以重新出發。截至目前，警方國家安全處共拘捕182人涉嫌從事危害國家安全行為，當中114人已經被檢控，另有五間公司亦因涉嫌干犯危害國家安全罪行被檢控。

保安局局長鄧炳強在報章撰文，指國安法令香港由亂變治。（AM730截圖）

保安局局長鄧炳強指，《香港國安法》的實施，是香港國家安全的轉捩點。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

形容黎智英為「危害國家安全領頭人物」

鄧炳強指出，被捕人當中包括「危害國家安全領頭人物」壹傳媒創辦人黎智英，其「荼毒香港市民的洗腦機器《蘋果日報》」已停止運作，壹傳媒亦已被清盤，並從法庭審訊揭露，黎智英與一名前外國情報員是「反中亂港」組織「攬炒團隊」幕後主腦和金主。他認為，相關執法行動，是「有效制止有關人士繼續濫用新聞自由，以圖反中亂港、危害國家安全和破壞社會穩定。」

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直指「35+」歹毒 從而癱瘓政府

國安處2021年拘捕「35+」民主派人士，鄧炳強指，被捕人涉嫌串謀通過計劃操控選舉，意圖通過「歹毒的計劃」，取得立法會大多數議席，「從而癱瘓並嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政府依法履行職能。」涉事人士當中，有47人已被起訴「串謀顛覆國家政權」罪，鄧指，「假如他們歹毒的圖謀得逞，社會、經濟、民生將受到嚴重的衝擊和破壞。」

支聯會去年9月25日解散，鄧炳強指出，支聯會涉嫌干犯危害國家安全罪行，已控告支聯會及三名相關人士「煽動他人顛覆國家政權」罪，並根據《香港國安法》下的《實施細則》要求支聯會提交資料，並就支聯會沒有遵從提交資料的要求，控告五名相關人士。

保安局局長鄧炳強認為，2019年的「黑暴」孕育了「本土恐怖主義」。（資料圖片）

稱「黑暴」孕育「本土恐怖主義」

保安局會着力應對本土恐怖主義的威脅，鄧炳強認為，2019年的「黑暴」孕育了「本土恐怖主義」，截至2021年底，執法部門共偵破超過20宗涉及爆炸品、槍械或彈藥的案件，當中涉及6支真槍，以及19宗涉及爆炸品，包括外國恐怖襲擊常用的炸藥TATP，警方亦偵破危害國家安全的激進港獨組織「光城者」。

鄧炳強續指，《香港國安法》的實施「遏止了黑暴、港獨的囂張違法行為，但部份港獨分子仍然死心不息，繼續利用媒體、文化藝術、刊物等不同的軟對抗方式，進行鼓吹及滲透，灌輸『港獨』思想。」就此，執法部門「激活」《刑事罪行條例》第9條及第10條，對作出具煽動意圖的行為或發表煽動文字或刊物人士採取行動。至今已拘捕34人，當中21人已被檢控，有一間公司亦因涉嫌干犯相關罪行被檢控。

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指外部勢力不斷干擾和抹黑香港事務

鄧炳強強調，相關執法行動，顯示《香港國安法》及相關本地法例在防範、制止和懲治危害國家安全的行為方面發揮成效，《香港國安法》同時發揮強大震懾力，外部勢力已見減退，鼓吹「港獨」的情況亦不斷減少，眾多涉嫌危害國家安全的組織亦相繼自行解散或停止運作，國家安全的風險已經大為減少。

不過，鄧炳強認為，外部勢力不斷干擾和抹黑香港事務，並通過屬間諜性質的活動、「軟對抗」等，繼續試圖危害國家安全，當局會密切留意並作出應對，更要防範本土恐怖主義活動，包括「孤狼式」襲擊及本土恐怖主義團夥。當局會盡早完成《基本法》第二十三條立法，以完善維護國家安全的法律制度；加強國家安全和反恐情報系統以及各紀律部隊之間的協作；訂立網絡安全法例，以及繼續透過宣傳和教育以提高國家安全意識。