中一自行派位｜拔萃男書院等30校《中學概覽》列出國安教育

全港中小學今年起陸續在各課程滲入國家安全教育。根據最新公布的《中學概覽》，《香港01》統計有約30間中學將國家安全列入學校關注事項、教學規劃、未來發展等欄目，當中不乏傳統名校，包括拔萃男書院、聖保祿學校及香港培正中學等。

例如拔萃男書院在教學規劃提到，本學年將國安教育元素融入各科的教學課程，旨在深化學生對國家發展和國家安全的認識，加強他們對國民身份的認同，並培養他們成為守法的良好公民。



拔萃男書院在教學規劃提到，本學年將國安教育元素融入各科的教學課程。（資料圖片)

新一份《中學概覽》周一（6日）出版，《香港01》統計有約30間中學將「國家安全」列入學校關注事項、教學規劃、未來發展、教師專業培訓及發展等欄目。當中，不少是傳統名校，例如聖保祿學校在學校關注事項一欄稱，通過全校參與方式和跨學科協作，推展國家安全教育；香港培正中學提及，學校管理架構設有國家安全教育統籌小組。

拔萃男書院指，本學年將國安教育元素融入各科的教學課程，旨在深化學生對國家發展和國家安全的認識，加強他們對國民身份的認同，並培養他們成為守法的良好公民。

多間官立中學在《概覽》也列明「國安教育」。例如筲箕灣東官立中學在未來發展一欄中指，建立學生國民身份認同，培育正面價值觀，維護國家安全。南屯門官立中學則指，除教育局指定日子外，每周舉行升國旗儀式，又安排師生作「國旗下的講話」，分享與國情相關的議題，藉以加強學生的國民身份認同。

另外，有學校在《概覽》中標榜與國安教育相關的獎項。荃灣公立何傳耀紀念中學提到，於2021「全民國家安全教育日」校本網上問答比賽奪得冠軍；文理書院（香港）則於同一項比賽獲得「最積極參與學校獎」。