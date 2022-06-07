新冠疫情下保持「動態training 」　助康復者對抗長新冠症狀

疫情持續近兩年，大家的注意力自然落到受感染的病人及隔離措施等方面，但在社區裡其實還有其他非新冠的病患也受到嚴重影響。

以筆者所診治的各種痛症、手術後康復及中風後康復的病人為例，他們有部份擔心外出會受到感染或受隔離令限制，無法到醫院或診所接受物理治療。如果只是一兩個星期的受限當然未必有很大影響，但當第五波疫情來勢洶洶，每日感染人數持續上升，影響的時間也十分長，的確阻礙了患者接受治療。

撰文：大灣區醫療協進會顧問物理治療師鄺傑恒



筆者的診所除了加強消毒及所有同事穿起「全副武裝」為病人進行治療外，還會以非常方式為一些不能到診的病人提供額外支援。在第五波疫情期間，部份病人致電詢問他們的病情，及如何在家中進行簡單的治療及運動，以免在疫情期間病情轉差。

物理治療師會在電話或視像通話給予家居治療意見，亦會以一個手機應用程式(App)去傳送由物理治療師處方的復康運動短片給病人在家中進行練習，使他們在自己或家人的協助下可以繼續保持身體狀態，以進行「動態training 」。

患者如果有需要一些簡單的運動器材或其他醫療用品，診所亦會給予建議或訂購並直接送到患者家中，以方便他們足不出戶便能夠進行復康訓練。

現在疫情已經大致受控，在這裡亦希望為大家分享一些有關「長新冠」(Long Covid)的資訊。今年三月香港理工大學康復治療科學系發表了一個對新冠康復者的研究，發現大約四成受訪的本地新冠康復者身上出現「長新冠」的症狀，包括氣促、疲倦、雙腿乏力等症狀，尤以女性更為常見。

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現時新冠康復的定義主要針對病毒感染的康復，但正如其他疾病或手術一樣，在疾病的痊愈後才是身體機能康復的開始。筆者建議新冠康復者可以「走出」疫情，趁著現時政府重開公園設施及其他運動場地，大家可以到戶外進行一些活動，例如急步行（運動量以有輕度氣促，但仍能說出一句完整句子為建議）或簡單的手腳活動。

如身體情況許可，更可以進行游泳及器械健身訓練（有需要可以找教練在旁指導）。但如健康情況比較複雜，可以到醫院或診所諮詢物理治療師的意見及進行復康治療訓練，以加快康復進度。

物理治療及復康訓練並不能完全以遠程醫療（Tele-medicine / Tele-rehabilitation)取代，始終有大部份治療還是需要物理治療師親自處理及以其他儀器輔助進行。但在新冠疫情期間、或患者不便外出，又或沒有辦法到住處就近的復康診所接受物理治療時（例如大灣區急促發展下，醫療專業人手的短缺），遙距進行物理治療師的諮詢還是一個不錯的可發展方案。