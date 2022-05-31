會展員工餐廳群組多一人染疫　屬麥當勞群組病毒　三宗全源頭不明

第五波疫情持續，今日（31日）本港新增329宗確診，個案在13日後再次回升至300宗水平，第五波確診個案累計突破120萬宗。再多一宗麥當勞群組懷疑是BA.2.12.1的個案，患者為會展新翼一樓的倉務員，在5月26日感到不適，同日沒有上班，直至5月28日檢測結果呈陽性。由於該倉務員曾到員工餐廳食早餐，故此5月25至26日曾在早上7時半至8時去過餐廳的員工，都需要進行強檢。涉及該餐廳個案累計共3宗，全屬源頭不明的BA.2.12.1個案。



今日再多27宗學校呈報個案，涉及20名學生及七名職員，分別來自24間學校。其中一間學校懷疑延遲呈報個案。校方得知5月27日有一名職員快測結果呈陽性後，已轉做網課，因此上周五至今日無人回校上課。



本港新增329宗個案，當中114宗為核酸檢測陽性個案，215宗為快測陽性個案。今日新增個案中，有35宗為輸入個案。

新確診者為灣仔會展新翼倉務員 最後上班日為5.26

本港再多一宗麥當勞群組懷疑是BA.2.12.1的個案，個案涉及L452Q，現時仍在等全基因分析結果作確認。患者為會展新翼一樓的倉務員，與之前兩宗個案的工作地點不同，但均曾到員工餐廳食早餐。該患者的最後上班日為5月26日，當日因感到不適沒有上班。之前每日都進行快測，每日檢測結果一直都是陰性，5月26及27日檢測亦是呈陰性，直至5月28日結果才呈陽性。

當局在5月27日去餐廳的更衣室、桌面、手柄及廁所，拿取超過150個環境樣本，全部檢測為陰性。由於新個案曾到訪員工餐廳的時間與和早前確診個案有重疊，而且患者是在傳染期內到員工餐廳用膳，估計可能當時有傳播，會再做一次強制檢測看一看會否有機會找到新個案，因此5月25至26日曾在早上7時半至8時去過餐廳的員工都要進行強檢，估計曾有100、200人次進入，但實際數字要再點算清楚。

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張竹君指仍找不到社區隱形傳播鍊 亞型傳播力有機會更高

張竹君表示，新個案的基因分析與麥當勞群組非常相似，幾乎一樣，惟未見有直接流行病學關係，故認為此群組雖然大部分個案都好像能夠找到流行病學關係，可是社區的隱形傳播鍊仍找不到。

她補充，新亞型的傳播力有機會更高，就算能夠找到所有密切接觸者，但有些非密切接觸者亦有機會被感染，並在社區內形成傳播鏈。她又指，市民不需太擔心，因現時流行的病毒株仍是BA.2，相信部分有相互交叉保護力。她強調，打針不論是哪一型病毒，皆對於嚴重、死亡，都能產生保護力。

張竹君表示，新個案的基因分析與麥當勞群組非常相似，幾乎一樣，惟未見有直接流行病學關係。（資料圖片）

今日再多27宗學校呈報個案 涉27名師生

另外，今日再多27宗學校呈報個案，涉及20名學生及七名職員，分別來自24間學校。20名學生來自六間幼稚園、八間小學及六間中學；七名教職員來自五間小學及兩間中學。

過去七日有五間學校有兩宗或以上個案，其中三間學校的個案均有流行病學關連，其中一間學校有特別需要班級，涉及九名學生及四名職員，當中兩名職員及一名學生先後在數日前確診，最後回校日為5月24至26日。至於其他兩間學校，其中一間學校的兩宗個案來自同一家庭，並在同一班。另一學校的兩宗個案來自同一班，二人均無除口罩活動，當局將繼續觀察有沒有新個案。

此外，有學校今日呈報多一宗延遲個案，5月27日有一名職員快測陽性，該學校知道有個案後，已轉做網課，因此上周五至今日無人回校。其他師生每日做檢測均呈陰性，學校將於明日復課，當局會密切監察情況，暫料有機會已告一段落。

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