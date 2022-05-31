Omicron｜BA.4和BA.5傳染力及致病性比BA.2更高　這器官更易遭殃

Omicron亞變種BA.4與BA.5自4月起已在日本陸續傳播，據日本《產經新聞》報導，日本研究團隊「G2P-Japan」5月26日於期刊網站發表論文，其中，東京大學傳染病學教授佐藤佳指出，「BA.4與BA.5的傳染力、免疫抵抗力以及致病性都比目前主要流行的毒株BA.2還要高，因此需要提高警戒。」



BA.4與BA.5這2種變異株的傳染力與致病性都比BA.2來的高，經團隊分析，BA.4與BA.5在南非的傳染力遠高於BA.2的1.2倍，就算感染過BA.1或是 BA.2，痊癒後重複感染的機率還是很高。

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研究團隊將持有BA.4與BA.5變異株的病毒進行人工合成，分別與接種兩劑疫苗以上以及未接種疫苗的患者血液做實驗，發現若與曾接種過2劑以上疫苗的患者血液混合，血液中的抗體在預防感染BA.4與BA.5的效果比BA.2低2倍；若與尚未接種疫苗的患者血液混合，則幾乎無預防感染BA.4與BA.5的效果。

此外，研究團隊以倉鼠作為研究對象，實驗結果發現，比起BA.2，BA.4與BA.5變異株的病毒合成的致病性明顯較高，不僅倉鼠體重減輕許多，肺部也易出現大範圍感染。

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