本港確診數字持續維持於200宗以上，最近更爆發酒吧群組，衞生防護中心早前已表示，不排除變異病毒株Omicron BA.2.12.1已經在社區傳播。新變種來自 Omicron BA.2 的演變，傳染性比原本前一個版本高27%。有醫生指出，感染 Omicron BA.2病毒的人，比過去版本多了兩個新病徵，而且很容易被忽略。



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近來政府放寬防疫限制，社交活動增加，香港社區多個群組持續爆發，中環華懋荷李活中心The Iron Fairies & Co酒吧，錄得11宗個案、中環德己立街加州大廈酒吧Zentral累計15宗個案。兩間酒吧當時共接待約800名顧客，恐會錄得更多相關確診。

變異病毒株由美國抵港染疫夫婦帶入社區傳播，新病毒更容易依附細胞，傳染性更高，去年12月首次在美國出現。美國國家醫學圖書館（The United States National Library of Medicine，NLM）研究指出，BA.2跟之前的病毒的病徵非常接近，包括頭痛、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻涕、身體痛等。不過BA.2出現了兩個新病徵：頭暈及疲勞。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，面對變種病毒，接種疫苗仍可減死亡及重症。至於是否需要打第四針，他說18至59歲人士打三針反應已很好，第四針只是提升抗體兩個月左右，保護時間相對短暫。

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同場加映：日本6月開關港人免檢疫入境 心水清網民發現3大伏位：搵自己笨

日本周四公布6月10日起「開關」，香港旅客入境時毋須向日本政府出示疫苗接種證明，也能免除入境後的檢測及隔離。不少網民都已磨拳擦掌準備去日本大玩特玩，就算不可以自由行只能跟團，都一樣照殺。不過有心水清的網民，發現仍有3大伏位，令他們決定打退堂鼓。👉即睇有咩伏位👈