前女記者涉裸跑　遭特務警追截狂奔脫衣　被噴胡椒噴霧除下內褲

一名曾於《蘋果日報》任記者的女文員，涉於去年在金鐘政府總部外裸露身體、藏有大麻及妨礙特務警員。案件今（31日）在東區法院開審。特務警察供稱，被告當日在政總外未有理會他們的勸阻離開，他便追截對方，被告即狂奔並脫下身上衣服，他見被告停下來，便向她的面噴胡椒噴霧，當時已脫光上身衣服的被告坐下，並把下身的褲子包括內褲也除掉，至全身赤裸。案件審理完結，裁判官押後至6月20日裁決。



被告承認裸露及藏有大麻

被告鍾梓儀，24歲，報稱文員。她承認在公眾地方的猥褻行為，和管有危險藥物兩罪，但否認妨礙罪，控罪指她於2021年7月10日，在金鐘政府總部外添華道，在公眾人士目睹的地方猥褻暴露其身體，並藏有1個膠袋載有6.72克草狀大麻，及一支捲煙載有0.16克草狀大麻。她否認妨礙特務警察行使或履行其職責。

被告一邊快跑一邊脫衣

任職消防員的特務警察供稱，案發晚在政總外的水馬封鎖範圍駐守，在龍和道入口看見被告。對方未有理會他和同袍勸阻，走向夏慤道方向。被告被特務警察追截時，一邊快跑，一邊拋下背包和脫去上衣和內衣，惟最終停下。

被噴胡椒噴霧後脫下內褲

特務警察稱因擔心被告會傷害自己或他人，例如脫衣，遂向被告的面噴胡椒噴霧。被告疑坐下，再脫下短褲和內褲，至全身赤裸。有警員其後到達接手。

尿液驗出大麻

辯方則傳召兩名醫生出供，指被告在被捕當晚和翌日，均在其尿液中驗出大麻。

案件編號：ESCC2758/2021