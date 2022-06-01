獨家｜水務署抄錶員上門抄錶遭男住戶「偷桃」　同僚心慌促行孖咇

水務署抄錶員須到各區抄錄水錶度數，去年12月發生抄錶員單獨入屋工作時疑遭人非禮事件，並鬧上法庭，案件日前在觀塘裁判法院審理。據《香港01》獲悉，約7旬男被告被指在一名水務署男抄錶員上門抄錶時，撫摸其手臂及下體，最終被判猥褻侵犯罪罪成，罰款$3,000。

據悉，位於觀塘的事發單位目前仍要抄錶員上門抄錶，水務署已安排兩名抄錶員進入該單位工作。有抄錶員認為事件反映單獨上門抄錶有危險性，建議當局重置水錶位置，將現時於室內的水錶改裝到室外，最理想則安排兩名抄錶員一同工作：「始終入人間屋都好敏感。」《香港01》已就上述事件向水務署查詢。



事發單位位於觀塘唐樓 抄錶員需入屋才可抄錶

楊姓男被告日前（5月30日）在觀塘裁判法院被控猥褻侵犯罪，被裁定罪成。據《香港01》獲悉案情指，去年12月初一名男抄錶員單獨到被告居住的觀塘唐樓單位抄水錶，抄錶員入屋後感「開頭都正常」，故如常行入廚房打算開啟水錶前的木門記錄水錶度數。

先摸上臂事主質問做咩摸我？男住戶再箭步施「猴子偷桃」

不過打開木門前，被告突然撫摸抄錶員左上臂，抄錶員向後縮並質問被告「做咩摸我？」惟被告未有收手，更一箭步衝上前施「猴子偷桃」，摸向事主下體，後遭大聲喝止。

由於身處廚房，事主擔心被告會以刀襲擊，故繼續抄錶，待離開單位後報警。而事後水務署則安排兩名抄錶員到事發單位抄錶。

有抄錶員建議水務署重置水錶位置，將現時於室內的水錶改裝到室外，讓抄錶員毋須再入屋工作。（資料圖片／歐嘉樂攝）

據了解，水務署抄錶員要「走勻港九新界」工作，部份獨立屋或舊唐樓更要進入住戶單位內抄錶，但現時除了太偏遠地區，大部份市區大廈水務署均只安排一名抄錶員進入單位。有抄錶員向《香港01》反映工作有危險性，且工作經常要到衞生欠佳的天井等：「疫情嚟講都好高危，容易有傳播鏈」。

抄錶員促重置水錶位 毋須再入屋工作：同事都要自己執生

該抄錶員建議當局重置水錶位置，將現時於室內的水錶改裝到室外，讓抄錶員毋須再入屋工作，又認為最理想是安排為兩名抄錶員一同工作：「同事要自己執生。」現時市民可透過水務署網頁或WhatsApp自行報水錶，抄錶員建議當局亦加強宣傳有關服務，「保障同事減少不必要麻煩」。