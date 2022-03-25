鉛水樓｜灣仔商廈食水超標　水務署︰調查揭長期無洗水箱　現達標

水務署去年10月，曾到灣仔一個私人非住宅大廈抽取食水樣本，檢測後發現鉛含量超出本港食水標準70%。據了解，涉事大廈為一幢商廈，內有一間食肆，惟水務署一直拒絕交代鉛水大廈名單，被外界炮轟。

事隔近5個月，水務署今日（25日）公布，涉事大廈已聘請合資格人士完成鉛水調查，發現成因是大廈水箱長期無清洗，並有金屬配件，導致鉛含量超標。水箱經清洗後，食水樣本已符合標準，但當局仍無披露涉事大廈詳細地址。



水務署表示，調查發現，涉事大廈內部供水系統的水箱，因長期沒有清洗，並存有金屬碎件，導致相關食水樣本鉛含量超標。（資料圖片）

水務署表示，調查發現涉事大廈內部供水系統的水箱，因長期沒有清洗，並存有金屬碎件，導致相關食水樣本鉛含量超標。合資格人士清洗大廈水箱後，於大廈內抽取食水樣本檢測，結果顯示大廈所有食水樣本鉛含量均符合香港食水標準。

水務署續指，當局其後在涉事處所覆檢，確定食水樣本鉛含量符合香港食水標準，並就事件提醒涉事大廈業主及物業管理人，須妥善管理及保養內部供水系統，確保大廈食水水質符合香港食水標準。

當局呼籲業主和物業管理人為大廈實施建築物水安全計劃，並參與「大廈優質供水認可計劃──食水（管理系統）」，保障大廈食水安全。

水務署去年11月3日表示，就水質監測優化計劃，截止10月31日的每周總結，總共抽取15個處所的樣本，其中一個處所的第一級水樣本（即「日間隨機取樣」）含鉛量為17微克／公升，超標70%；按既定的兩級取樣規程，當第一級水樣本發現金屬含量超標時，會測試第二級30分鐘靜水樣本以核實結果，結果仍為12微克／公升，仍高出20%。