允不再停抄水錶免再現天價水費單　水務署長：現階段毋需加水費

去年疫情高峰期間，水務署曾至少3度暫停例行抄水錶，以電腦估算水錶讀數下，多區有市民收到天價水費單。水務署署長盧國華表示，會汲取上次教訓，作任何更改時會考慮對市民習慣影響，又承諾即使疫情再趨嚴峻，也不會再停抄水錶。

至於水費問題，盧國華指現時徵收的水費不足以抵銷成本，但調整水費需考慮整體經濟情況及市民負擔能力，估計現階段毋需加水費。



盧國華承諾水務署不會再停抄水錶，以免再製天價水費單。（資料圖片/政府新聞處）

鉛水樓10月再現灣仔 盧國華：業主日內提交報告

灣仔一個私人非住宅處所今年10月被驗出兩個食水樣本含鉛量超標，水務署署長盧國華今（26日）在商台訪問中表示，當時已即時要求相關人士聘請合資格人士調查成因，估計有關方面會在本月內提交報告，之後會展開修正工程，但何時展開則要再與業主商討。

食水含超標可能成因多 盧國華稱不公開處所名稱是尊重業主意願

盧國華解釋，食水含鉛量超標可以是內部供水喉管問題，亦有機會是水箱清洗不乾淨引致，現階段不會揣測成因，又強調除非公眾會接觸到涉事處所水源，否則會尊重業主意願，不公開處所名稱。

盧國華指現時徵收的水費不足以抵銷成本，但估計現階段毋需加水費。（資料圖片）

去年3度停抄水錶致現天價水費單 盧國華稱會汲取教訓

因應疫情，水務署分別於去年1月29日至3月1日、3月23日至5月3日及7月20日至8月30日，暫停例行抄錶，之後有多區居民指去年6月後的水費貴了一倍。當時未上任、至去年年底才出任的水務署長盧國華今承諾會汲取教訓，將來即使疫情再肆虐，也不會停抄水錶，而他又提到，現時水費雖不足抵銷成本，但調整水費要考慮對整體經濟及市民負擔能力影響，估計現階段加水費機會不大。