政府擬今年修例禁售大麻二酚CBD　藥劑師指CBD可轉化成危險藥物

大麻二酚產品（CBD）日趨普遍，政府在相關產品中屢次發現含有受《危險藥物條例》管制的毒品四氫大麻酚（THC），當局研究立法管制CBD，納入《危險藥物條例》。醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（2日）在電台節目表示贊同相關做法，並解釋很難提煉純CBD，而CBD接觸空氣後會產生化學作用，轉化成會上癮且有害的THC。他亦認為，大眾誤以為CBD安全，吸食後或會想追求更多，轉而吸食大麻，擔心「社會趨向愈來愈多人吸食大麻。」



社區藥物教育輔導會總幹事、註冊社工黃子瑋在同一節目上則表示，對相關說法有疑惑，認為CBD並不具精神活性，不會上癮，若將CBD納入《危險藥物條例》，或影響大眾對危險藥物的觀感。他建議，當局可要求商家在出售CBD產品前進行化驗，確保無混雜THC方可出售。與此同時，當局應在藥物教育上再下功夫，「其實市民認知多咗，就人人都有能力保護到自己。」



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難提煉純CBD 產品或殘留THC

崔俊明表示，贊同當局擬今年修例禁售大麻二酚CBD產品的做法。CBD本身無精神活性作用，不會上癮，大部份CBD產品所含有的CBD都是從大麻植物提煉而來，但由於很難提煉純CBD，產品中或會殘留一些會上癮且有害的THC。但現時未有相關法例規管CBD產品，難以阻截含THC的產品流入市面。

CBD產品開封後 放置一兩個月會轉化出THC

他亦指出，CBD產品開封後接觸到空氣，放置一至兩個月，會轉化出THC，「愈放就愈多呢啲成份，犯咗法都唔知。」短期吸食THC會出現幻覺、興奮、影響認知等情況，期吸食更有機會增加認知障礙症、思覺失調、心肌梗塞、中風等風險。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

崔俊明：擔心愈來愈多人吸食大麻

崔俊明坦言，擔心有販毒分子會利用CBD產品，轉化出THC，只要利用醋這類強酸，兩日已可將CBD轉化成THC。而CBD產品愈來愈普及，很多人誤以為安全，他亦憂慮會令人「想買真正大麻，愈吸食愈多⋯⋯令社會趨向愈來愈多人吸食大麻。」

社區藥物教育輔導會總幹事、註冊社工黃子瑋在同一節目上則表示，對「青年人吸食CBD，會再想吸食大麻」的講法有疑惑，「吸毒係佢吸咗，得到想要嘅感覺，想追落去」但他認為CBD並無精神活性作用，不會上癮，難有這種效果。相反，一些吸食大麻的人反而會以為吸食CBD可減輕對自身的傷害。

大麻在本港受《危險藥物條例》規管，被列為毒品。（資料圖片）

機構調查反映市民對CBD產品「一知半解」

黃子瑋留意到有些百貨公司更有展銷，向市民介紹CBD產品， 相關產品愈來愈普遍。但他引述其機構早前在國際大麻日進行的調查，訪問逾4000人，當中有六成人不知道CBD產品中或含THC，認為市民對相關的產品「一知半解」。

一刀切中有討論空間 建議CBD產品先化驗後發售

他形容當局做法屬「全面一刀切」，認為當中有很多討論空間，並稱現行的規範足夠，只是大家不知道當中的健康與法律風險。他建議當局可要求商家在出售CBD產品前進行化驗，確保無混雜THC方可出售。關於CBD產品開封後或轉化成THC，他認為當局應再講解多些在轉化數量及環境等方面的資料。與此同時，當局應在藥物教育上再下功夫，「其實市民認知多咗，就人人都有能力保護到自己。」