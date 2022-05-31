大麻二酚CBD｜保安局擬今年內禁售　業界須在法例生效前清貨尾

大麻二酚產品（CBD）在本港日趨普遍，但也屢次發現產品中含有受《危險藥物條例》管制的毒品四氫大麻酚（THC）。政府研究立法管制CBD，納入《危險藥物條例》成為危險藥物，。



保安局指出，從大麻提出CBD時，難免會含有四氫大麻酚（THC）毒品，而且CBD可以轉化成THC，因此需要對CBD有清晰和有效的管制，當局計劃在今年內提交法例，業界將有3個月時間處理「貨尾」，屆時將禁止製造、售賣、管有、轉運等。



政府研究修例管制CBD，納入《危險藥物條例》成為危險藥物。（資料圖片／洪業銘攝）

保安局：公眾人士籲政府應取締或規管 CBD

據保安局提交立法會文件，去年被呈報大麻吸食者總人數按年總加33%，約994人，21歲以下吸食大麻青少年增加48%，約783人，被呈報毒青年中有逾56%有吸食大麻。

當局指出，據前線社工反映，「很多市民對大麻和 CBD 感到混淆，而部份青少年尤其渴望嘗試 CBD 產品，此舉可能使他們吸食大麻」。當局又指，有公眾人士對大麻在年輕吸毒者間流行，以及 CBD 產品對健康的潛在影響表示憂慮，呼籲政府應取締或規管 CBD 產品。

大麻在本港受《危險藥物條例》規管，被列為毒品。（資料圖片）

將禁製造、供應、管有、轉運

文件引述政府化驗所科學意見，從大麻提取CBD時，極難分離出不具精神活性作用的純CBD，而完全去除CBD分離物中所有THC，亦不實際，認為CBD產品相當可能含有THC，加上，CBD可自然分解或以特意轉化為THC，因此需要清晰和有效的管制。

當局計劃今年內提交有關法例，其後讓業界在法例修訂開始生效前有合理時間，例如三個月，處置有關產品，當CBD納入《危險藥物條例》後會列為危險藥物，除政府許可，所有製造、進口、出口、供應、售賣、管有、轉運等均會被禁止。

根據《條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。