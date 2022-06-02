疫情｜寰宇殯儀館三靈堂重開守夜服務　第五波助460離世患者出殯

第五波疫情早前嚴峻之時，有喪親家庭未能瞻仰先人遺容，只能匆匆送別。東華三院屬下寰宇殯儀館因此提出支援措施，例如轉為新冠離世人士的指定瞻仰遺容殯儀館等。東華三院今日（2日）表示，寰宇殯儀館，月前先開放寰宇殯儀館地下靈堂予業界免費租用，後來又禮免費使用靈堂。及後又將寰宇殯儀館轉為新冠離世人士指定瞻仰遺容殯儀館，期間共服務了787位離世人士，包括個直接過境喪禮服務名額，合共服務了 460位新冠離世病人。由於現時疫情已趨向平穩，故寰宇殯儀館已在昨日（1日）恢復正常運作模式，包括地下三個靈堂重新開放守夜出殯服務，並會繼續提供為新冠離世先人舉辦瞻仰遺容喪禮。



曾轉為新冠離世人士指定瞻仰遺容殯儀館

東華三院指，較早時第五波疫情嚴峻，為讓先人盡快完成喪禮，月前先開放寰宇殯儀館地下靈堂予業界免費租用，期間讓327個喪禮免費使用靈堂。及後將寰宇殯儀館轉為新冠離世人士指定瞻仰遺容殯儀館，並為免費提供100個直接過境喪禮服務名額，合共服務了460位新冠離世人士，即上述三項措施，合共服務了787位離世人士 。

地下三個靈堂6.1起重新開放守夜出殯服務

東華三院指，由於現時疫情已趨向平穩，故寰宇殯儀館已在昨日恢復正常運作模式，包括地下三個靈堂重新開放守夜出殯服務，並會繼續提供為新冠離世先人舉辦瞻仰遺容喪禮。他們表示，會密切關注疫情發展，及時推出適切支援，與市民共渡時艱。