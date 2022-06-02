快測呈報假陽性比例升　專家料或虛報　倡在社區檢測中心覆檢

本港昨日（1日）新增確診個案回升至505宗，創自4月24日以來單日新高，其中個案包括354宗快測陽性呈報，按日升幅達65%。衞生署就快測陽性個案進行核酸覆檢的陰性比率亦由往日的約7%升至過往數日15%至38%，署方懷疑有人為符合疫苗通行證三針要求，呈報舊數據。



香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（2日）在電台節目指，社交距離措施放寬，個字數字反彈是預期之內，他續指，快測出現假陽性的比率少於1%，當局的推測有可能存在，並稱部份市民為符合疫苗通行證三針要求，「諗咗呢啲方法唔出奇」。



▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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快測假陽性比率少於1%

林緯遜在電台節目《千禧年代》指，確診數字上升，有部份因為疫情反彈，但隨著社交距離措施放寬、處所營業規定放寬，反彈是預期之內。

他指，市民若在快測呈陽性，但在核酸覆檢中呈陰性，當刻受感染的機會低。快測出現假陽性的比率少於1%，反而快測假陰性則較多。就衞生署就快測陽性個案進行核酸覆檢的陰性比率，及當局猜測或涉市民虛報、或報舊資料，他坦言推測有可能存在。提到隨疫苗通行證第三階段實施，部份市民「諗咗呢啲方法唔出奇」。

虛報將不能適時打針 林緯遜：失咗保護

他認為，若是早兩三個月曾感染的人呈報回舊資料，他們其實可以接種疫苗，但若是虛報，市民就不能夠適時打針，他強調現時的疫苗接種最大保障是減重症及死亡，抗體水平會下降，副作用不會因打第三針而增加，認為打第三針是有需要，「最大保障係市民身上，咁樣會失咗保護。」

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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不過，他提到透過抗體抽血測試，分辦市民屬虛報或呈報舊資料，因大部份市民都有接種疫苗，即使無感染都會有抗體，所以很難藉此分辦。但據他理解，當局會再調查，綜合其他因素作判斷。

稱當局有能力讓快測陽性人士先覆檢

現時個案數字回落，政府的檢測能力足夠，他認為當局在能力範圍內，可讓快測陽性人士先到社區檢測中心覆檢，相關做法亦有助當局實時監察社區內涉變種病毒株個案的變化。

▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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三劑mRNA疫苗 防感染效用達九成

中大醫學院化學病理學系助理教授張栢恒亦在電台上表示，研究分析24個疫苗組合在防感染、重症、死亡等的效用，發現接種三劑mRNA疫苗防感染效用達九成；先接種兩劑滅活疫苗或腺病毒疫苗，第三劑改mRNA疫苗，防感染效用亦為九成。就預防感染效用而言，效用最好是接種三劑mRNA疫苗，其次是兩劑腺病毒疫苗加一劑mRNA疫苗。

現時香港可供接種的mRNA疫苗只有復必泰，被問及是否建議當局引進不同牌子的mRNA疫苗，張栢恒指接種三劑復必泰疫苗、及兩劑復必泰疫苗加一劑同為mRNA疫苗的莫德納疫苗，效用分別不大，「牌字唔緊要，我哋講緊個種（疫苗種類）比較緊要。」