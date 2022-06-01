強制檢測｜涉47處　金鐘一風堂等六食肆上榜　重推後最多

疫情持續，食物及衞生局今晚（6月1日）公布強制檢測公告，有47個指明地方上榜，當中有涉及六間食肆，分布於九龍區及港島區，包括金鐘金鐘廊一風堂、北角英皇道東寶大廈地下Cafe Paradise、啟德晴朗商場潮家海鮮酒家等，為重推強檢以來最多一次。



其餘41幢上榜大廈均為住宅，遍布港、九、新界，有多幢中產住宅和豪宅，如大坑道7號光明臺2座、灣仔尚翹峰1座、柴灣道33號香島3座、藍灣半島6座、何文田皓畋6座、大角咀柏景灣7座及亮賢居、又一居17座、匯璽III8座。



▼部份涉6月1日強制檢測公告食肆▼



據食衞局強制檢測公告，有六間食肆屬指明地方，包括：金鐘金鐘廊1樓Lab一風堂、北角英皇道東寶大廈Cafe Paradise、九龍灣麗晶商場歡樂食堂和大快活、啟晴邨晴朗商場潮家海鮮酒家、鑽石山啟鑽苑意樂。

▼6月1日強制檢測公告▼



住宅大廈方面，港島區有柴灣藍灣半島 6 座、鰂魚涌康柏徑10號康景花園 D 座、灣仔尚翹峰 1 座等；九龍區則有大角咀柏景灣 7 座、何文田皓畋 6 座、又一村又一居 17 座、觀塘功樂道79號鳳儀大廈、港鐵南昌站上蓋住宅匯璽 III 8 座等。

▼部份涉6月1日強制檢測公告地點▼



至於新界區，強檢大廈分佈於荃灣豪景花園明麗閣、馬鞍山富寶花園 8 座、大埔富善邨善雅樓及善鄰樓、將軍澳寶盈花園 2 座、屯門兆康苑兆基閣、大埔海日灣 II 10 座等。

▼6月2日流動採樣站▼



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樂富德強苑及青龍頭豪景花園增設流動採樣站

當局強調，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

政府明日（2日）將於樂富德強苑及青龍頭豪景花園增設流動採樣站，位於旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站會由足球場改設於籃球場。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況，部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼

