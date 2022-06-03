高峰一日2400人打針　團隊急召救兵　「放假都趕返嚟幫手」

「曾經試過突然很多人嚟，臨時要搵休班同事，有啲放假都趕返嚟中心幫手」。中山紀念公園體育館疫苗中心在打針高峰期時，每日有超過2,400人都來接種疫苗，中心外大排長龍，需即時「急call打針救兵」。幸得逾400名港島西醫院聯網新冠疫苗社區接種防疫團隊成員的通力合作，終於順利在9個月內為市民接種33萬劑疫苗，疫苗團隊亦因此獲頒醫管局2022年度傑出團隊獎。



港島西醫院聯網新冠疫苗社區接種防疫團隊獲頒醫管局2022年度傑出團隊獎。（歐家樂攝）

港島西醫院聯網新冠疫苗社區接種防疫團隊在去年1月中「臨危受命」營運全港首間新冠疫苗中心，團隊在短短兩個月內完成場地監察、預演、實行運作，並於去年3月10日展開全面運作。港島西聯網總經理（護理）陳麗紅稱，「當時好多同事無得去外國玩，既然無得去旅行，不如就嚟中山（疫苗中心）啦！」於是成功召集一班有心有力的醫護人員到中心幫手。中心運作9個多月後，於去年12月28日停運，但因應今年初第五波疫情，又在於今年1月底重開服務。

陳麗紅笑言「當時好多同事無得去外國玩，既然無得去旅行，不如就嚟中山（疫苗中心）啦！」（歐家樂攝）

用私人時間幫手打針：唔係為錢

港島西聯網代理服務總監（質素及安全）李素輪坦言，醫護人手一向緊絀，尤其面對疫情衝擊，醫院病房工作忙碌，但同事仍選擇撥出私人時間幫手打針，雖然打針有特別酬金，但直言「唔係為錢，而係有心去做。」

陳麗紅指，從前線初級醫生、到病房經理，甚至護理總經理，不同職級的醫護人員親身落場幫手。同事基本「返朝9晚9」，每日早午晚都要開檢討會。她形容同事充滿使命感，縱使有時感到疲倦，卻仍敬業樂業。

瑪麗醫院家庭醫學及基層醫療部顧問醫生高煒杰表示，雖然工作辛苦，「不停全日十幾個鐘行嚟行去」，仍不忘提醒新加入的醫生。

嚟中山第一件事，就係選擇一對靚啲嘅波鞋，如果唔係就行到腳痛。 高煒杰醫生

醫護救兵返中心幫手打針

運作疫苗中心時，亦發生不少小插曲。瑪麗醫院中央護理部資深護師陳偉權表示，剛開打第一針時，安排的人手皆根據每日有多少市民在網上預約，「唔係固定每日有幾多人返工，而係有幾多人嚟打針，都要睇需求。」網上預約可以取消， 亦可以沒有取消但沒有現身打針，但若市民比預約的時間早到或遲到，就會應接不暇。

陳偉權憶述，曾試過在打第三針的時候，團隊根據某時段的預約打針人數，推測人手足以應付，怎料「突然好多人嚟，臨時要搵找休班同事，有啲放假都趕返來中心幫手」（歐家樂攝）

他憶述，曾試過在第三針開打時，團隊根據某時段的預約打針人數，推測人手足以應付，「突然好多人嚟，臨時要搵休班同事，有啲放假都趕返嚟中心幫手」，於是有三至四名同事立即到場協助，臨時加開疫苗注射站。不過他表示，團隊早在中心預演時已有一系列應急措施，亦設五個備用的疫苗注射站，中心內其他非注射站的醫護人員亦可調派至注射站幫手打針。

同事互相鼓勵 壓力變動力

李素輪提到中心的「冧天花事件」，當時中心的小部分天花因支架鬆脫而需緊急維修，並暫停服務。她表示，在醫院接到消息後，就駕車前往中心查看情況。不過她沒有太過擔心，因團隊已有一系列應急措施。最大壓力在於駕車到疫苗中心後「無位泊車，要兜去其他收費更貴的停車場。」

陳麗紅表示，壓力終會變成動力，形容每位同事「靠得過、信得過」，大家互相鼓勵，正如齒輪一樣互相推動。