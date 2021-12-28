新冠疫苗｜中山紀念公園體育館接種中心今完成任務　累計打33萬針

政府於今年3月10日展開復必泰疫苗接種計劃，中山紀念公園體育館疫苗接種中心亦於同日正式展開服務，過去大半年做足273日，共為市民接種了33.6萬劑疫苗。不過隨着愈來愈多人完成接種疫苗，這個由醫院管理局港島西醫院聯網營運的接種中心，今日（28日）將完成歷史任務。背後勞苦功高的醫護團隊形容，過去每日都如打仗，能完成工作感光榮。



服務273日 高峰期一日為2400人打針

政府由明年1月起，將疫苗接種中心由21間大減至10間，其中中山紀念公園體育館疫苗接種中心，將提早在今日下午6時停止服務。場地主管黃麗清說，除了3月時復必泰疫苗包裝瑕疵問題叫停了12日接種，以及有一日因颱風而暫停運作外，一直正常運作，中心共提供了273日服務，為市民打了33.6萬針復必泰疫苗，在7月及8月高峰期更曾一日為約2,400人打針。

黃麗清需要負責每日的人手安排，她說每日打針人數都有不同，由最高峰逾2,000人次，10月最低迷時曾一日只有174人次，需要視乎預約人數來安排人手，形容「日日打緊仗咁」。她說，中心今日最後一日運作，預約都有所增加，有過千人要到場打針，要由4個接種站增至8個接種站，幸而有多同事答應來上班。

中山紀念公園體育館疫苗接種中心場地主管黃麗清（左二）形容，中心工作每日都如打仗。（鍾妍攝）

場地主管：每日棄置未用疫苗不多於6針

在疫苗接種最前線工作，場地主管黃麗清亦觀察到市民對疫苗看法的改變，她說最初的時候，不少來打針的市民會抱着疑問，詢問食物敏感、服用藥物等情況是否適合接種疫苗，資訊區需要預留4個人手解答問題，但至現在市民的憂慮大幅減少，一至兩人就足以應付。

除了管理人手，疫苗亦需要管理。由於一支復必泰可稀釋5至6劑疫苗，使用前要解凍，為免珍貴的疫苗被浪費，黃每日傍晚6時就要開始點算疫苗數量與預約的人數，她自信地說，過去大半年每日稀釋後棄置的疫苗數量「唔會多過6針」。

奮鬥多月終迎來最後一日，黃麗清感到「好光榮」，認為「完成歷史任務」，指過去任護理總經理多為診所工作或培訓護士等，在中心可以更「貼近民情」，亦感謝所有同事的協助。

服務助理：有人打針後即時報名抽獎

邵本養和廖美玲都是疫情下失去工作，加入醫管局任3B級病人服務助理，首個任務就被派到中心工作，負責看顧打針後休息的市民。邵說，在中心工作，更了解到不同市民對打針的看法，他指，曾有兩名年老夫婦一同到中心，但只有婆婆打針，伯伯卻不打，查問後才得知長者對疫苗副作用始終有憂慮，婆婆接種後若有不適，伯伯仍可以照顧，「一個照顧一個，心理上安全啲。」

廖美玲亦有見過打工仔因公司壓力而打針，更有市民被疫苗抽獎吸引，到場明言「唔抽獎唔打」，更打針後即時報名抽獎。她說，過去8個月，入場打針曾排長龍，有些人更「好心急」，但全靠團隊的合作，才能令市民到場打針順暢。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

